Miriana Trevisan minacciata e aggredita in un parco a Roma: il racconto

1 Il racconto di Miriana Trevisan

Attimi di paura quelli che ha vissuti nella giornata di oggi Miriana Trevisan. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata minacciata e aggredita in un parco a Roma. Lo ha raccontato lei stessa in un video che ha pubblicato nel suo feed di Instagram. Nel filmato la vediamo in macchina, sudata e sconvolta, insieme al fotografo e amico Alessandro. Queste le sue parole:

“Allora, ragazzi, entro in diretta perché siamo appena stati aggrediti. Io e Alessandro… Ci hanno tirato delle bottiglie. eravamo in un parco. Io adesso voglio cercare di beccarlo questo. Stavamo facendo delle foto, non so se avete visto. Siamo ancora un po’ spaventati. Ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie. Minacciandoci di andarcene. Mi ha detto delle cose in inglese che non voglio ripetere. Avevano a che fare con il mio c**o.

C’erano anche delle ragazze che praticavano sport. Siamo in un parco, adesso vi mando anche la zona in cui siamo. Ovviamente puzzava d’alcol, era con una bici. Ci ha seguito. Abbiamo chiesto aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnato in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro. Quindi, questa è Roma. Alle 11 del mattino. Sono nera. Voglio andare a prenderlo, almeno mostrarlo. Ora non so se chiamare la polizia, perché siamo scappati“.

Nel discorso di Miriana Trevisan, quindi, è subentrato l’amico Alessandro: “Adesso chiamiamo la Polizia. Facciamo tutte le cose che si devono fare. Perché si deve… bisogna capire che non si può vivere in questo modo alle 11 del mattino in un parco. Dove c’erano anche dei bambini che giocavano a pallacanestro. Noi stavamo facendo delle foto. È assurdo“. Ma la storia non finisce qui. Ecco cos’è successo dopo. Continuate a leggere…