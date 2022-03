Miriana è l’eliminata del GF Vip 6

Mancano ormai davvero poche puntate alla finale del GF Vip 6 e anche questa sera conosceremo il destino dei concorrenti rimasti in gioco. Al televoto di questa settimana troviamo Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan. Chi di loro è il primo eliminato di questo appuntamento? Prima di scoprirlo facciamo un piccolo riassunto su ciò che è accaduto negli ultimi giorni tra i menzionati.

Partiamo da Davide Silvestri, che giovedì scorso al GF Vip 6 ha avuto un durissimo scontro con Lulù Selassié. I due non sembrano andare proprio d’accordo e gli atteggiamenti avuti sembrano infastidire entrambi. Ci sarà mai un chiarimento? Presto per dirlo!

Passiamo poi a Jessica Selassié, la quale non sembra riuscire a stare lontana da Barù, sebbene quest’ultimo non voglia avere alcun tipo di relazione con lei, se non una bella amicizia. Alcuni comportamenti ambigui, però, sembrano mandare in confusione anche gli altri abitanti della Casa. Concludiamo infine con Miriana Trevisan, sempre più in conflitto con Soleil Sorge, che nella puntata precedente del GF Vip 6 non ha gradito la nomination.

Fatto il punto della situazione, passiamo ai risultati finali di questo televoto. Chi è stato eliminato? La prima persona a salvarsi, come annunciato da Alfonso Signorini è Davide.

Il pubblico ha deciso che il primo VIP a salvarsi è… DAVIDE! #GFVIP pic.twitter.com/ZbF0LfU7Jc — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Dunque lo scontro finale è stato tra Jessica e Miriana. A lasciare la Casa del GF Vip 6 è Miriana.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… MIRIANA! pic.twitter.com/m7eyO1fIUM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Passiamo ora alle percentuali di voto. A guidare questa classifica è Jessica con il 46% di voti totali, a seguire Davide con il 29% di preferenze. Fanalino di coda e dunque eliminata dalla puntata del GF Vip 6 è Miriana con il 25% di voti. Siete d’accordo con questo responso? Ricordiamo che le sorprese non sono finite qui, perché ci sarà una seconda eliminazione! Continuate a seguirci per altre news sul programma!

