1 Soleil Sorge torna sui social

Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito a una doppia eliminazione e inaspettatamente ad avere la peggio è stata Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti a sorpresa è stata eliminata e ha così dovuto immediatamente lasciare la casa, a una sola settimana dalla finale. In queste ore Soleil è rientrata in possesso del suo telefono e poco fa è riapparsa per la prima volta sui social. Pur non avendo ancora commentato la sua eliminazione e il suo percorso all’interno del reality, la Sorge ha immediatamente chiamato le persone a lei vicine, tra cui Dayane Mello. Come è ben noto le due da anni sono grandi amiche e oggi pomeriggio si sono così videochiamate. A postare uno screen della conversazione è stata proprio la modella, che da mesi sostiene supporta Soleil.

Nel mentre alcune ore fa Dayane dopo l’eliminazione di Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip 6 si è duramente scagliata contro il reality, facendo un forte attacco al programma e agli autori. Queste le sue dichiarazioni, che hanno fatto discutere il web:

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”.

Come se non bastasse Dayane Mello ha anche criticato pesantemente Alex Belli, che proprio ieri sera ha avuto un faccia a faccia con Soleil Sorge:

“Non mi piace questo uomo, mamma mia che ansia. Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima. […] Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso cog***ne. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che me**a è? Dai che schifo“.

