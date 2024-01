Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2024

Grande Fratello

Durante la pubblicità Massimiliano Varrese ha risposto con rabbia a una frecciatina che gli ha lanciato Mirko Brunetti in diretta al Grande Fratello.

Massimiliano Varrese contro

Questa sera gli spettatori del Grande Fratello hanno assistito a un confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi. l’ex gieffino ha rivelato di non essere molto geloso del rapporto tra i due concorrenti perché non pensa che il collaboratore scolastico abbia un interesse. Ma i suoi attacchi non si sono limitati qui, infatti ha colpito anche Massimiliano Varrese.

Dopo aver concluso il discorso, infatti, Brunetti ha voluto cogliere l’opportunità per parlare con l’attore. Rivolgendosi al conduttore ha chiesto: “Ma Max mi sente?“. Dopo aver ricevuto una risposta affermativa ha continuato: “Max, comunque non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso tu te ne sia accorto venerdì con l’aereo che è passato“.

Massimiliano Varrese, che stava sorridendo mostrando tutti i denti, all’improvviso si è fatto più serio. Non ha avuto la possibilità però di replicare perché il presentatore ha tagliato il discorso sul nascere e ha chiuso il collegamento con la Casa. Gli spettatori hanno notato che l’attore ha tentato di dire qualcosa ma non si è sentito.

Come possiamo vedere qui sotto, però, sappiamo che si è lamentato con tutti gli altri inquilini durante la pubblicità: “Bisogna tenere a bada l’ego, altrimenti scoppi. L’ego è pericoloso, ti gonfi come un palloncino ma poi scoppi e cadi con il c*lo a terra“. Un commento molto forte che potrebbe venire ripreso nella prossima diretta di martedì 23 gennaio 2024.

Guru riferito a Mirko: l’ego è come un palloncino, si gonfia ma poi scoppia e cadi con il culo a terra’



NON LUI DESCRIVENDO LETTERALMENTE SÉ STESSO E IL SUO PERCORSO, VI PREGO #GrandeFratello #Perletti pic.twitter.com/vLwKbJxCXi — ingegnere era (@faaab__) January 15, 2024

Staremo a vedere che cosa accadrà prossimamente e soprattutto se passeranno altri aerei che porteranno a nuove discussioni, esattamente come questa sera. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse accadere altro.