Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2024

Grande Fratello

Cesara Buonamici, durante una discussione che riguardava la coppia formata da Letizia Petris e Paolo Masella, ha attaccato Beatrice Luzzi per una frase che non le è per nulla piaciuta.

Scontro tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici

Questa sera nella casa del Grande Fratello il pubblico ha assistito a un segmento durante il quale il conduttore ha voluto parlare della coppia formata da Paolo Masella e Letizia Petris. Al centro del discorso alcuni commenti negativi che degli inquilini hanno palesato nei loro confronti. Tra queste persone troviamo anche Beatrice Luzzi, la quale pensa che la loro unione sia solo una dinamica.

“Credi sia la fidanzata tua? Ci stanno prendendo in giro tutti. Questa è una alleanza in cui lei comanda e lui esegue. Lei è egocentrica. Tutto questo teatrino… Non si amano, non si danno mai un bacio. Sta sempre nuda e con il sedere di fuori”.

Ed è proprio per quest’ultima frase che Cesara Buonamici è intervenuta attaccando Beatrice Luzzi. Nel momento in cui il conduttore l’ha chiamata in causa ha affermato di aver provato fastidio nel sentire una donna attaccare un’altra donna: “Non era ammirazione“. Poi l’ha accusata di averla denigrata con termini “tipicamente maschili”

Si parte dalla gelosia di Paolo nei confronti di Vittorio… ma qualcosa si muove nel resto del gruppo: quella tra Paolo e Letizia, per qualcuno, è alleanza e non è amore. #GrandeFratello pic.twitter.com/Id1xUwVl8u — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

Per tutto il tempo, però, Beatrice ha scosso la testa e poi ha spiegando la sua versione dei fatti. Il tutto era riferito a Vittorio Menozzi: “Stavano dicendo che lui si permetteva di guardare quando si cambiavano. Ho detto che se una persona fa la doccia in maniera disinibita o gira in costume, è chiaro che poi non ci si pone il problema“.

Cesara, alla fine, ammesso di avere frainteso il suo discorso e in poche parole ha chiesto scusa. Letizia invece non sembrava per nulla convinta di quanto appena ascoltato e ha attaccato l’attrice dicendole di avere fatto quel discorso con malizia e cattive intenzioni.