Mirko potrebbe rinunciare al trono di Uomini e Donne per Perla

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

In un’intervista Mirko Brunetti ha parlato della possibilità di rinunciare a Uomini e Donne per Perla: le sue parole fanno sognare i fan

In una recente intervista Mirko Brunetti ha parlato della possibilità di avere un ruolo sul trono di Uomini e Donne. Ma per Perla rinuncerebbe alla possibilità di rimettersi in gioco e trovare l’amore? L’ex gieffino ha dato la sua risposta, che farà molto felice i fan dei Perletti!

Mirko Brunetti potrebbe rinunciare a Uomini e Donne

Quasi un mese fa in un’intervista al settimanale Chi, Mirko Brunetti ha raccontato che se si fosse presentata la possibilità di partecipare a Uomini e Donne ci avrebbe pensato. L’ex volto di Temptation Island ha però precisato che lo farebbe solo ed esclusivamente nelle vesti di tronista.

Ora che però è riuscito a riappacificarsi e risolvere le sue divergenze con Perla Vatiero (ne è la prova il confronto avuto ieri al Grande Fratello) è cambiato qualcosa? Sembrerebbe di sì. Almeno dalle parole di Mirko Brunetti.

Il ragazzo reatino ha raccontato in una nuova intervista a Casa Chi se rinuncerebbe mai alla possibilità di sedere sul trono per Perla. Ecco che senza nascondersi dietro a un dito, Mirko Brunetti ha confessato che per lei potrebbe rifiutare un’ipotetica proposta:

“Rinuncerei a Uomini e Donne per Perla. Non lo farei. Quando uscirà affronteremo determinati discorsi senza telecamere, così parliamo più serenamente. Anche perché i tempi non coincidono tra l’ultima puntata del GF e il trono”.

Ma non solo, perché il discorso fatto da Mirko Brunetti tra l’altro, almeno ora come ora, pare non possa variare a prescindere da Perla Vatiero: “A prescindere da Perla non so se lo accetterei anche se è un programma che mi piace”.

Quindi si tratterebbe di una questione che va ben oltre. Mirko Brunetti in questo momento vuole vivere la sua vita da single e capire pian piano cosa vuole davvero. Ma già dire che per Perla Vatiero rinuncerebbe sembra essere un fattore piuttosto indicativo sulle sue intenzioni dopo il GF. Probabilmente Mirko vuole capire se possono concedersi ancora una chance e ripartire dopo la battuta d’arresto a Temptation Island. Sarà il tempo a dirci come si concluderà questa storia e se torneranno a essere la coppia di un tempo.