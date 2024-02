NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Lunedì sera nel corso della diretta del Grande Fratello abbiamo finalmente assistito al ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Adesso l’ex gieffino torna sui social e rompe per la prima volta il silenzio.

Parla Mirko Brunetti

Finalmente è accaduto: tra i Perletti è ufficialmente avvenuto il ritorno di fiamma! Lunedì sera infatti, durante la nuova puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha nuovamente incontrato Perla Vatiero dopo aver trascorso alcuni giorni in casa con lei e a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato. L’ex gieffino infatti ha confermato di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata e poco dopo tra i due è scatto il bacio, atteso da tutti i fan che non hanno mai smesso di supportare e sostenere questa coppia, credendo arditamente nella riconciliazione.

Adesso, a distanza di qualche ora da quanto accaduto, Mirko Brunetti ha fatto ritorno sui social e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito al ritorno di fiamma con Perla Vatiero. Queste le dichiarazioni dell’ex gieffino:

“Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso e mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare. Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento,

sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero…ascoltando il cuore”.

I fan intanto si chiedono già cosa accadrà quando Perla Vatiero lascerà definitivamente la casa del Grande Fratello e ritroverà finalmente Mirko Brunetti. Senza dubbio però i due ex volti di Temptation Island sono pronti a riprovarci e a riprendere proprio da dove avevano interrotto. A loro dunque facciamo un enorme in bocca al lupo, con la speranza che tutto proceda a meraviglia tra loro.