Mahmood conquista tutti! Giordana Angi canta “Tuta Gold” in francese (VIDEO)

Debora Parigi | 20 Febbraio 2024

Tra i grandi successi di Sanremo 2024 c’è sicuramente “Tuta Gold” di Mahmood che ha conquistato anche l’estero. Tutti la cantano e la ballano e adesso qualcuno la traduce. Stiamo parlando di Giordana Angi che ha pubblicato sui social un video in cui canta il brano sanremese in francese. E il risultato è davvero molto interessante.

Giordana Angi canta “Tuta Gold” di Mahmood in francese

Anche se non è finita nella Top 5 della finale di Sanremo 2024, “Tuta Gold” di Mahmood si sta prendendo tutto il successo post Festival. Infatti il brano è ascoltatissimo anche all’estero, tutti lo cantano e lo ballano visto che anche la coreografia è ormai iconica.

E così tra ascoltatori stranieri che l’hanno imparata a memoria, c’è chi ha deciso di tradurre il testo e cantarlo in maniera impeccabile. Chi lo ha fatto? Si tratta di Giordana Angi, ex allieva finalista di Amici che attualmente sta portando avanti la sua carriera musicale soprattutto in Francia, ma anche in Svizzera.

Giordana, infatti, canta anche in francese essendo italo-francese. E proprio in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video in cui canta “Tuta Gold” in lingua francese e il risultato è davvero splendido. C’è anche chi ha taggato Mahmood dicendogli di farci un pensiero sul pubblicare magari appunto una versione francese del suo pezzo in collaborazione proprio con Giordana Angi. C’è da dire che sembra un’ottima idea.

Insomma, dopo la versione spagnola di “Sinceramente” di Annalisa, adesso c’è quella francese di “Tuta Gold” di Mahmood. La musica italiana è proprio internazionale e piace a tutti.