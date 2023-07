Mirko e Perla, quando ballavano insieme su TikTok prima di approdare a Temptation Island

NEWS

Debora Parigi | 19 Luglio 2023

Un vecchio video TikTok di Mirko e Perla prima di Temptation Island

Tra le coppie che quest’anno partecipano a Temptation Island c’è quella formata da Mirko e Perla. Se all’inizio il pubblico sembrava provare poco interesse per la loro storia, adesso tante vicende che loro hanno raccontato fanno molto chicchierare. Le grandi lamentele di lei sul provare ultimamente noia a stare col fidanzato, sono sfociate in altro.

L’ultima puntata andata in onda li ha infatti visti molto protagonisti. Prima Perla ha sconvolto raccontando dettagli della loro initmità come il fatto di avere rapporti intimi non troppo spesso. Mirko, invece, si è avvicinato alla single Greta e non solo con le parole. Ha organizzato un po’ di tempo in spa in cui sono stati davvero vicini fisicamente. Questo ha destabilizzato Perla che, secondo le anticipazioni, vedrà qualcosa di ancora più sconvolgente nella prossima puntata.

Ma prima di arrivare a Temptation Island, Mirko e Parla andavano molto d’accordo e si divertivano anche a fare video sui social, in particolare su TikTok. Gli utenti, infatti, hanno un po’ sbirciato sul noto social network tanto amato dalla generazioni Z e hanno trovato un loro balletto. Si tratta di una challenge che era in voga un po’ di tempo fa e che in tanti hanno fatto riempiendo i social con questi brevi video.

Come si nota dalle immagini, i due sembrano molto più giovani rispetto a ora, quindi è probabile siano passati un paio di anni. Lei ha i capelli lisci invece che riccoiluti come porta adesso nel docu-reality. Lui si riconosce a malapena dato che non ha i capelli quasi rasati come adesso. Qui i problemi sembrano non esserci, infatti, entrambi hanno raccontato che le problematiche sono arrivate nell’ultimo anno.

Vi ricordiamo che la prossima puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 24 luglio alle 21.25 su Canale 5. Si parla di una fidanzata che chiederà un falò anticipato al proprio fidanzato. Sarà proprio Perla a chiedere il confronto a Mirko?