Angelina Mango conquista New York: il suo volto sui grattacieli di Times Square

Debora Parigi | 19 Luglio 2023

Il volto di Angelina Mango finisce sui grattacieli di Times Square

Macina un successo dietro l’altro Angelina Mango, vincitrice della categoria canto dell’ultima edizione di Amici. Tra esibizioni sui più importanti palchi d’Italia durante gli eventi dell’estate, conquista di artisti noti come Gianni Morandi che pare adorarla e un bel Disco di Platino, ora è arrivato un altro grandissimo traguardo.

L’ex allieva di Lorella Cuccarini è infatti finita sui grattacieli di Times Square a New York. Il suo volto appare tra su uno dei grandi schermi del noto luogo statunitense e riguarda Spotify. La cantante, infatti, è stata eletta amabassador Spotify Equal per l’Italia e quindi può essere ammirata da tutti coloro che passano da lì.

Subito è arrivato anche il commento della stessa Angelina Mango che ha condiviso il post di Spotify sulle sue storie Instagram e ha scritto ironizzando: “È un fotomontaggio, sicuro”. Poi ha ringraziato la piattaforma musicale di streaming: “Grazie è un onore”. Lo scorso anno, se ricordate, questa opportunità l’aveva avuta Sissi, altra voce splendida uscita da Amici. Anche lei rimase incredula e grata per il risultato.

Adesso Angelina si sta preparando al suo prossimo tour musicale in giro per l’Italia. Inizierà a ottobre e si svolgerà in alcuni dei più famosi club italiani. E i biglietti stanno già andando a ruba. Infatti una delle data del tour, quella di Roma prevista per il 16 ottobre al Largo Venue, è già sold out. Le altre date disponibili sono: il 12 ottobre a Napoli (Duel Club), il 14 a Bari (Demodè Club), il 18 a Firenze (Viper Theatre), il 19 a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 a Bologna (Locomotiv Club), il 23 a Milano (Magazzini Generali) e per concludere il 26 a Roncade in provincia di Treviso (New Age Club). Tutte le informazioni sono sul profilo Instagram della cantante.