Perla rivela dettagli intimi sulla relazione con Mirko: “Lo facciamo ogni 15 giorni”

Le accuse di Perla a Temptation Island al fidanzato Mirko

La quarta puntata di Temptation Island ha parlato quasi subito della storia di Perla e Mirko. Lei si è avvicinata al single Alberto, lui di rimando ha instaurato un rapporto con la single Greta. Ma oggi più che i gesti e la vicinanza sono state le parole di lei a colpire molto il pubblico.

Mirko è stato chiamato nel pinnettu per vedere un video di Perla. E in questo video lei ha parlato prima con il single Daniele e poi con Alberto. Proprio con Daniele ha parlato di alcune problematiche di coppia. Ha detto che il suo fidanzato la annoia, da un po’ di tempo le fa cadere le braccia ogni volta. Lei si è definita una ragazza molto focosa e passionale, ma lui le spenge tutto.

A questo punto il tentatore di Temptation Island le ha fatto una domanda intima, cioè come andasse dal punto di vista del “sotto le coperte”. Lei ha risposto che i rapporti ci sono, però anche quelli non sono più come prima. In pratica adesso lo fanno una volta ogni 15 giorni o al massimo una volta a settimana. E anche in questo caso ha detto che comunque, secondo lei, lui non ha molta voglia, perché dopo che hanno fatto l’amore si mette subito al cellulare e poi dorme. Non c’è quel qualcosa in più che lei vorrebbe. La reazione di lui è stata di delusione e schifo.

Per Mirko è tempo di pinnettu… Come reagirà sentendo queste parole da parte della sua fidanzata? #TemptationIsland pic.twitter.com/0ZGiCPonMa — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Anche lei ha visto un video nel pinnettu del fidanzato in cui è sempre vicino alla single Greta. Ma una volta finito il video la sua reazione è stata molto sorprendente. In pratica si è sfogata con le altre fidanzate dicendo che ormai loro due nella coppia parlano e basta, soprattutto del lavoro di lui. E si è di nuovo lamentata del fatto che dovrebbero fare più l’amore e avere più spensieratezza.