Alex Belli e Delia Duran, parla l’amico Mirko Gancitano: ‘Ecco cosa intendono per amore libero’

2 Alex, Delia e l’amore libero

Per aiutare il pubblico a comprendere una volta per tutte cosa Alex Belli e Delia Duran intendano per “amore libero”, Novella 2000 ha scomodato – si fa per dire – un amico della coppia, il videomaker Mirko Gancitano.

Mirko è già apparso al Grande Fratello VIP accanto alla fidanzata Guenda Goria, per chiedere al padre di lei rinchiuso nella Casa il permesso di sposarla. Ma Mirko è anche un grande confidente di Alex Belli, tra i protagonisti assoluti dell’attuale edizione del reality. E conosce pure Delia, con la quale rivela di aver assistito a diverse puntate della trasmissione, fintantoché la venezuelana è rimasta al di fuori delle dinamiche del gioco.

“Facevamo dei gruppi privatissimi con me, Guenda e la mamma di Delia,” racconta Gancitano al nostro Armando Sanchez, “lei era tristissima e, credetemi, stava molto male per quello che vedeva”.

Delia Duran, legata ad Alex Belli da tre anni di relazione e un giuramento d’amore (informale) espresso davanti a parenti e amici, ha osservato per mesi il compagno intrattenere una relazione sempre più intima e profonda con la concorrente Soleil Sorge.