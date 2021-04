1 Le critiche di Miryea Stabile ai naufraghi

L’Isola dei Famosi continua la sua messa in onda, tranne questa sera 8 aprile 2021 per via di motivi logistici dovuti al debutto di Supervivientes, l’edizione spagnola dello show. Tuttavia, il daytime prosegue e nella giornata di ieri sono state mostrate delle immagini che mostrano le tre concorrenti su Playa Esperanza. Le immagini, che potete recuperare anche qui sotto, infatti, mostrano Miryea Stabile, Elisa Isoardi e Vera Gemma mentre criticano alcuni dei naufraghi sull’isola principale.

Hanno avuto da ridire su parecchi compagni d’avventura. Tra loro possiamo citare Awed, Gilles Rocca, Angela Melillo e Francesca Lodo. Ecco, perciò, quello che ha detto l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa: “Le mie congetture sono: Awed è un parac***. Gilles è un finto perbenista. La Angela, secondo me, gioca nel suo ruolo da finta buona“. A darle ragione anche la Isoardi che, sull’ultimo punto ha affermato: “Io ci casco sempre. Fondamentalmente è il sunto della mia vita. Ci casco sempre“.

Miryea non solo è una bella persona, positiva e propositiva, ma anche molto lucida nell’inquadrare chi si ritrova davanti.



HO ADORATO QUEST’ANALISI. #isola pic.twitter.com/61qZquTcDL — Cristian (@mariahsbubble) April 7, 2021

A questo punto Vera ha aggiunto: “Loro non ti hanno mai voluto bene. Ti temono. Ti si arruffianano“. Allora, la Isoardi ha detto di fare molta attenzione a Isolde Kostner, ma solo perché la campionessa olimpica è una persona molto più tosta di lei, ha detto la conduttrice, e non si lascerà mettere i piedi in testa tanto facilmente. E per quanto riguarda Francesca Lodo? Miryea Stabile, continuando a parlare dei naufraghi, ha detto che con la showgirl non ci ha passato molto tempo e prima che potesse aggiungere altro, Vera Gemma ha scherzato: “Non ti sei persa niente“.

Insomma, le tre concorrenti su Playa Esperanza non le hanno certo mandate a dire. Sempre nella giornata di ieri, inoltre, un’altra clip del daytime ha fatto molto discutere il web. Questa, infatti, riguarda alcuni commenti fatti da una delle persone criticate dal trio. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta…