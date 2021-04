1 Il futuro di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi si sta rivelando una grande concorrente de L’Isola dei Famosi, tanto da essere vantata addirittura dalla stampa inglese, che la definisce ‘incantevole’. Nonostante sia stata eliminata al televoto, il suo percorso nell’adventure show prosegue a Playa Esperanza, dove Elisa ha deciso di restare insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Per lei si presenta quindi una seconda opportunità, che ha deciso di cogliere al volo.

Nel mentre, però, si parla tanto di ciò che sarà dopo il programma. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la partecipazione di Elisa Isoardi al reality show di Canale 5 sia l’occasione per ritornare ad avere un ruolo da conduttrice nel piccolo schermo. Nel futuro della presentatrice pare ci sia proprio Mediaset.

A raccontarci alcuni dettagli è Il Fatto Quotidiano, come riportato da Gossip e TV. Al momento si tratta solo di ipotesi e come tali le prendiamo. Secondo quanto scritto per Elisa Isoardi si starebbero valutando delle opzioni, due in particolare. La prima potrebbe riguardare la domenica pomeriggio, da ormai diversi anni affidata all’amata Barbara d’Urso, ma su questo non vi è alcuna conferma, proprio perché la casella al momento è occupata dalla presentatrice partenopea, pronta ad intrattenere i suoi affezionati telespettatori con numerosi contenuti.

Ma non è tutto. Sempre stando alle indiscrezioni lanciate da Il Fatto Quotidiano, infatti, pare ci sia un’altra trasmissione che potrebbe fare al caso di Elisa Isoardi, ovvero Mattino 5 Weekend. Di questa possibilità si era già parlato lo scorso anno e si erano fatti i nomi di due ex concorrenti del GF Vip, Michele Cucuzza (ora opinionista da Barbara d’Urso) e Adriana Volpe, passata invece al timone di conduzione di Ogni Mattina su TV 8.

I progetti lavorativi per Elisa Isoardi dunque non sembrano mancare e Mediaset potrebbe rientrare nel suo futuro! Cosa succederà ora?