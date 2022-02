Miss Over Curvy tra sogno e body positivity

La cinquantasettenne Maria Rosaria Festa è nata a Castellaneta, provincia di Taranto, paese natale del famoso attore Rodolfo Valentino. Ma vive in provincia di Milano, a Castano Primo, dove fa l’impiegata.

È moglie, mamma di Valentina e Alessandro e, nel tempo libero, ama suonare il clarinetto e il violino, partecipare a concorsi di bellezza e sfilare in tutta Italia.

Questa sua passione è iniziata quasi per gioco nel 2016, e in quasi sei anni ha collezionato svariate e prestigiose fasce. Tra le altre: Simpatia, Dinamica e Sorriso.

Abbiamo avuto modo di vedere Maria Rosaria in televisione, e di ascoltarla in radio in diverse realtà locali. Nella TV nazionale ha partecipato ad Avanti un Altro con Bonolis e Laurenti e a Guess My Age con Enrico Papi.

“Nel mondo dello spettacolo il mio punto di riferimento è Sabrina Ferilli. In me rivedo la sua semplicità e il suo modo di fare. Il mio desiderio sarebbe quello di affiancarla in un film o in uno show”.

E continua: “Vorrei anche mettermi in gioco e partecipare a un reality, e sfilare per stilisti importanti!”. Conclude: “Ma il mio sogno nel cassetto è viaggiare, finora non ne ho mai avuto la possibilità, soprattutto in India. La medicina ayurvedica mi affascina molto”.

