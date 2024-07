Da settimane ormai si parla di un possibile arrivo di Barbara d’Urso nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Adesso così a rompere il silenzio sulla questione è la padrona di casa Milly Carlucci.

È ormai più di un anno che Barbara d’Urso è assente dal piccolo schermo. In questi mesi però sono state numerose le indiscrezioni circa il futuro televisivo della conduttrice, da anni nel cuore del pubblico. Uno dei gossip riguarda la possibile partecipazione della d’Urso alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Come sappiamo il talent show di Milly Carlucci tornerà in onda su Rai 1 il prossimo 28 settembre, ma attualmente non sappiamo ancora da chi sarà composto il cast ufficiale.

In queste ore però Davide Maggio, in occasione della presentazione dei Palinsesti della prossima stagione, ha raggiunto proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, che ha rilasciato alcune anticipazioni sulla nuova edizione. Non è mancato naturalmente il capito Barbara d’Urso e a quel punto la presentatrice, rompendo il silenzio, ha affermato:

“Se Barbara è il mio sogno proibito? Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Se la vorrei? Io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”.

Ma non è finita qui. Sempre Davide Maggio fa sapere che qualche giorno fa Barbara d’Urso sarebbe stata avvistata a pranzo proprio con Milly Carlucci. Non è chiaro tuttavia cosa si sarebbero dette le due conduttrici, ma di certo in molti amerebbero ritrovare la presentatrice partenopea a Ballando con le Stelle.