Entrato nella scuola di Amici 24 con una sfida contro Diego Lazzeri, Mollenbeck è un nuovo allievo di Lorella Cuccarini e molti si chiedono perché si chiama così. Il cantante lo ha raccontato proprio alla sua prof spiegando la scelta di questo nome d’arte. Ecco cosa ha detto.

Il motivo perché Mollenbeck si chiama così

Nella puntata di Amici 24 andata in onda domenica 8 dicembre, Diego Lazzeri ha affrontato la sua sfida (essendo arrivato ultimo nella puntata precedente). Il suo sfidante è stato Mollenbeck (che aveva già sfidato Luk3), il quale ha vinto la sfida e quindi è entrato dentro la scuola di Amici.

Stiamo piano piano imaprando a conoscere questo nuovo cantante che ora fa parte del team di Lorella Cuccarini. Quindi dopo quella puntata ha avuto modo di incontrare la sua coach e di farsi conoscere. Dalle sue parole è venuta fuori anche la risposta alla domanda perché Mollenbeck si chiama così. Come mai questo nome d’arte?

L’allievo, il cui vero nome è Samuele, ha spiegato che Mollenbeck è il suo cognome e anche quello di sua nonna che ha origini tedesche. Quindi ha voluto omaggiare anche lei scegliendolo come suo nome d’arte. E la scelta dobbiamo dire che è davvero curiosa, ma molto carina se pensiamo appunto al significato.

Samuele vive tra Mantova (città di sua mamma) e Brescia (città di suo padre). I suo genitori infatti sono separati da quando lui, che oggi ha 23 anni, era piccolo. Da sempre appassionato di musica, non ha mai studiato canto e tutto quello che sa fare lo sa come autodidatta. Scrive per tirare fuori tutto quello che ha dentro, poiché nelle cose serie è un po’ chiuso. Quindi possiamo conoscerlo meglio attraverso la sua musica.