BigMama fa un’altra sorpresa alla sua amica Alessandra Amoroso e le consegna sul palco durante un concerto il doppio Disco di Platino per la loro hit Mezzo Rotto.

Tra le tante hit di quest’estate una delle più amate è stata senza dubbio Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso, in collaborazione con BigMama. Le due artiste infatti hanno per la prima volta deciso di lavorare insieme e poco a poco hanno scalato le classifiche, conquistando il pubblico. Il brano infatti per mesi ha fatto cantare e ballare tutti quanti, ottenendo diverse certificazioni. Solo poche ore fa il singolo ha anche conquistato il doppio Disco di Platino, segno dunque che ancora oggi è amatissimo.

Nel mentre in queste settimane Alessandra sta girando l’Italia con il suo nuovo tour di palasport, che sta registrando diversi sold out. Nel corso dello show la Amoroso sta presentando gli ultimi brani, incluso Mezzo Rotto, e le hit che l’hanno portata al successo e che hanno segnato la sua lunga carriera.

In occasione del concerto al Forum di Milano però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. A salire sul palco con Alessandra è stata BigMama e le due hanno duettato sulle note del loro singolo. Poco dopo la rapper ha fatto una bellissima sorpresa alla sua collega e amica e le ha consegnato proprio il doppio Disco di Platino vinto con Mezzo Rotto. A quel punto la Amoroso, emozionata, ha affermato: “Il potere della sorellanza. Il potere della musica e il volersi bene oltre e sopra ogni cosa. Questo è grazie a te. Noi abbiamo condiviso un’estate meravigliosa, hai arricchito e arricchisci la mia vita. Sei stata un valore aggiunto”.

Il bellissimo momento ha ovviamente emozionato tutto il pubblico e alle due artiste vanno le nostre sincere congratulazioni per questo successo.