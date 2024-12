Grazie a una sfida contro Diego Lazzari, nella scuola ha fatto il suo ingresso un artista. Ad Amici 24 c’è Mollenbeck. Chi è l’allievo del talent? Conosciamo insieme il giovane artista attraverso alcune delle curiosità sul suo conto: età, vero nome e Instagram.

Chi è Mollenbeck

Nome e Cognome: Samuele (in arte Mollenbeck)

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Non sappiamo dov’è nato Samuele

Età: Non conosciamo l’età

Professione: studente e aspirante cantante

Fidanzata: Non sappiamo se Samuele è fidanzato

Tatuaggi: Samuele non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @iammollenbeck

Mollenbeck età, vero nome e biografia

Si chiama Mollenbeck è ha ottenuto una maglia ad Amici 24. Ma chi è questo giovane artista? Cosa sappiamo su di lui? Quanti anni ha e dov’è nato? Attualmente non sappiamo nulla sull’età del cantante e sul suo luogo di nascita.

Unica cosa che sappiamo dirvi è qual è il vero nome di Mollenbeck di Amici 24. Il cantante si chiama Samuele. Ma attualmente non conosciamo il suo cognome.

Nulle anche le informazioni su altezza e peso dell’allievo del talent show, così come il suo percorso di studi.

Vita privata

Così come per la biografia al momento sono molto scarse anche le informazioni sulla vita privata di Mollenbeck di Amici 24. Non sappiamo dirvi in questo momento se Samuele è o meno fidanzato.

Dai suoi account non figura al momento alcuna fidanzata, dunque pensiamo possa essere single o forse troppo riservato da raccontarsi sui social.

Sbirciando sul suo profilo Instagram abbiamo scovato, tra le curiosità, che è tifoso della Roma.

Dove seguire Mollenbeck di Amici 24: Instagram e social

Vi ha colpito Mollenbeck di Amici e vi state chiedendo se e dov’è possibile seguirlo sui social?

Ebbene potete andare nella barra di ricerca di Instagram e digitare il suo nome d’arte e vi porterà dritti al suo account, attualmente povero di post, dato che ne sono presenti davvero pochi. In ognuno di essi però parla di musica.

Come ogni artista su Spotify Mollenbeck ha un profilo dove vengono caricate le sue canzoni.

Carriera

Appassionato di musica, Mollenbeck ha tentato il tutto e per tutto per emergere. Tra i suoi social abbiamo scovato anche come abbia pensato di farsi notare tra le vie di Sanremo con la sua musica.

Giovanissimo e con tutta la strada davanti, Samuele ha ottenuto nel 2024 la grandiosa occasione di partecipare ad Amici.

Album e canzoni

Quali sono le canzoni di Mollenbeck di Amici 24? Il cantante della scuola al momento ha presentato il brano “Male”.

Tra le altre canzoni del suo repertorio, sbirciando nel suo account Spotify, abbiamo trovato il pezzo dal titolo “Luna”.

Mollenbeck ad Amici 24

La prima volta che abbiamo avuto modo di vedere Mollenbeck ad Amici 24 è stato durante la sfida contro Luk3 del 1° dicembre. Il cantante ha presentato il suo brano “Male“. A giudicare la sfida è stata Federica Abbate che, per quanto abbia preferito il primo, ha fatto sapere di tenere viva l’attenzione sullo sfidante perché “bravo e forte”.

In data 8 dicembre Mollenbeck è tornato nella scuola di Amici 24, ma stavolta per una sfida con Diego Lazzari. Entrambi hanno cantato inedito e cover. Diego ha cantato La mia storia tra le dita di Grignani e un suo brano. Lo sfidante, invece, la canzone “Quanto forte ti pensavo” di Madame.

A giudicare stavolta è stato Carlo Di Francesco, che ha dato il suo responso, consegnando così la maglia di Amici 24 a Mollenbeck.

Gli allievi di Amici 24

Chi sono i cantanti e i ballerini di questa edizione di Amici 24? Ecco la lista completa di tutti i partecipanti.

Nella classe di canto troviamo precisamente i seguenti allievi: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Diego Lazzari (ELIMINATO); Ilan Muccino; Luk3; Mollenbeck, Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Mentre nel ballo abbiamo precisamente: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Gabriele Baio (RITIRATO); Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez.

I prof di Amici 2024

Nel 2024 chi sono i professori di Amici?

La classe di canto anche quest’anno è seguita dal terzetto di docenti formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

New entry nel ballo è Deborah Lettieri che è andata ad aggiungersi alla maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Il percorso di Mollenbeck ad Amici 24

Dopo averci già provato nella sfida con Luk3 il 1° dicembre, Mollebenck è stato nuovamente presentato come sfidante di Diego Lazzari. Ed è proprio grazie a questo scontro canoro che è riuscito ad ottenere la maglia da titolare.

Samuele si aggiunge così al team di Lorella Cuccarini. (IN AGGIORNAMENTO)