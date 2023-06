NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2023

Ecco cos’è il fenomeno Momager

In questi giorni non si parla d’altro che del fenomeno Momager. Ma di cosa si tratta e perché l’attenzione del web è focalizzata su tale argomento? Tutto è iniziato nel corso del dissing tra Fedez e Luis Sal. Proprio l’influencer, nel replicare al rapper, ha pronunciato l’ormai già iconica frase “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Non tutti sanno però che Annamaria Tatiana Berrinzaghi viene tirata in ballo in quanto manager di Fedez. Tale figura è detta per l’appunto “Momager”, parola che nasce dall’unione delle parole “mom”, mamma in lingua inglese, e “manager”.

Si tratta dunque di una figura che oltre a coprire il ruolo di genitore, ricopre anche quello di manager del proprio figlio. Fedez naturalmente non è il solo artista ad avere sua madre che lo aiuta a gestire la propria vita professionale.

Ma chi sono dunque le star che hanno (o hanno avuto) la mamma manager? Adiamo a scoprirlo.

Kris Jenner, Momager delle Kardashian-Jenner

Una delle mamme-manager più note al mondo è senza dubbio Kris Jenner, madre di Kourtney, Kim, Khloé e Robert Kardashian, e di Kendall e Kylie Jenner.

Dopo un passato da hostess, Kris ha iniziato a occuparsi della vita professionale delle sue figlie, mettendosi a capo di diverse attività multimilionarie della famiglia.

Tra tutte impossibile non menzionate il reality Al passo con i Kardashian, che oggi è arrivato alla sua ventesima stagione.

Ma andiamo avanti.