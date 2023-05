NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

Grande Fratello

Monica Sirianni è morta

Giunge una triste notizia legata a un’ex concorrente dell’edizione 12 del Grande Fratello. Monica Sirianni a soli 37 anni è morta a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, a seguito di un malore. La ragazza aveva acquisito grande popolarità quando a 25 anni ha preso parte al reality show di Canale 5.

Monica Sirianni era una insegnante di inglese, figlia di emigranti calabresi a Sidney, la città in cui è nata. Proprio nel 2011, come detto, è stata concorrente del GF 12 condotto da Alessia Marcuzzi, con Alfonso Signorini opinionista. L’edizione fu vinta da Sabrina Mbarek, seguita da Gaia Elide Bruschini e al terzo posto Patrick Ray Pugliese. Nonostante gli anni trascorsi Monica è rimasta nella memoria di tutti che, oggi, appresa la notizia sono rimasti senza parole.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia che durante la serata di venerdì 5 maggio Monica Sirianni ha perso la vita. Una scomparsa giunta come un fulmine a ciel sereno, a seguito di un malore fatale. Come riferito dalle testate locali l’ex gieffina si è sentita male mentre si trovava in un bar insieme ad alcuni suoi amici. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi che subito l’hanno trasportata in ospedale. Giunta in clinica, però, Monica Sirianni è scomparsa poco dopo.

A oggi ci teniamo a precisare che non si conoscono le cause della morte di Monica Sirianni. Come si apprende anche dalla Gazzetta del Sud sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire i motivi della tragedia. Sul web si sono fatte largo delle assurde ipotesi, assolutamente infondate, che non trovano alcun tipo di conferma. Dunque si attendono notizie ufficiali da fonti certe.

In ogni caso noi Novella2000.it e Novella 2000 ci uniamo al dolore dei suoi cari, a seguito della triste notizie legata alla scomparsa di Monica Sirianni.