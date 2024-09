Ha suscitato molto scalpore un freestyle che Moreno, ex vincitore di Amici, ha fatto davanti a un nutrito pubblico di persone. La polemica è nata per le parole usate, considerate volgari e irrispettose. Ecco il video di quello che è accaduto.

Il testo del freestyle di Moreno che ha suscitato polemica

Vi ricordate Moreno? Classe 1989, è un rapper che ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici vincendo il programma e anche il Premio della critica. Tra l’altro fu il primo rapper ad essere ammesso nella scuola. Sempre nel talent, è stato anche direttore artistico nel 2014, mentre nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo.

Dopo aver partecipato nel 2017 all’Isola dei famosi (è stato eliminato alla decima puntata), è un po’ sparito dalla TV. Si è rivisto nel 2022 come concorrente del programma di Alessandro Borghese Celebrity Chef.

Parlando invece del suo lavoro, quello della musica, l’ultimo album risale al 2016 mentre l’ultima canzone è del 2022. Quest’anno, però, ha fatto uscire un nuovo brano dal titolo Ah però soda insieme a Clementino e Ada Reina.

Come si nota, però, Moreno è uscito un po’ dalle scene anche se in realtà si esibisce ancora, in particolar modo nel freestyle, disciplina in cui è sempre stato molto bravo e lo dimostrò anche ad Amici. Ed è proprio una sua esibizione di freestyle che ha suscitato alcune polemiche sui social.

A un evento musicale, sul palco in cui si è esibito, ha fatto un freestyle e le parole usate hanno indignato gli utenti. Il video dell’esibizione ha iniziato a girare sul web e ha fatto scatenare i commenti per niente positivi su di lui. Ecco qui sotto il pezzo e le parole che dice:

Ripetiamo che si tratta di freestyle e non di una canzone prodotta. Il testo è sicuramente molto spinto, tra l’altro nel panorama rap e trap ci sono testi di canzoni ancora più volgari.