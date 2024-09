Trasloco in corso per Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ragazzo sta facendo un cambio di casa e ad aiutarlo c’è il padre. Infatti si trasferità nella nuova casa milanese della madre, mentre il conduttore farà un po’ in su e giù tra Milano e Roma per il lavoro ad Affari Tuoi.

Santiago trasloca e Stefano De Martino aiuta il figlio a sistemarsi nella nuova casa

Ci sono dei cambiamenti nella vita di Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ragazzino, ormai 11enne, andrà a vivere con la madre nella sua nuova casa di Milano e quindi c’è stato bisogno di un trasloco. Ad aiutarlo ci ha pensato il padre e la nonna.

In alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi c’è Stefano che aiuta Santiago con gli scatoloni per il trasferimento nella nuova casa. Insieme a loro c’è anche Veronica Cozzani, madre di Belen nonché nonna di Santiago. Tutti e tre sono sorridendi e molto tranquilli.

La nuova casa di Belen Rodriguez era stata mostrata dalla stessa showgirl a marzo quando aveva fatto vedere ai suoi follower alcune stanze. Dopo alcuni lavoretti, adesso è tempo di trasloco per lei e i due figli che comunque continueranno a vedere costantemente i loro rispettivi padri.

Parlando proprio di Stefano De Martino, farà avanti e indietro tra Milano e Roma per poter far coincidere lavoro e famiglia. Le registrazioni di Affari Tuoi, infatti, avvengono nella capitale quindi lui si organizzerà per aver i giorni per tornare a Milano e stare con il figlio.

Tra l’altro, nonostante ogni tanto spunti qualche frecciatina social, Belen e Stefano sono in buoni rapporti anche dopo la separazione e le varie rivelazioni. Sentimentalmente parlando, lei adesso fa coppia con Angelo Edoardo Galvano, lui invece è single. Per quanto riguarda il lavoro, invece, De Martino come detto è impegnato con Affari Tuoi. La Rodriguez, invece, a novembre partirà con il programma su Discovery Amore alla prova-La crisi del settimo anno, mentre nel 2025 girerà la nuova stagione del programma comico Only Fun.