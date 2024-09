In questi giorni si sta molto parlando di quanto accaduto a un recente concerto di Fedez. Nelle ultime ore così a dire la sua è stata un’ex concorrente di X Factor eliminata dal rapper, che si è scagliata duramente contro di lui.

Ex concorrente di X Factor contro Fedez

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. In rete ha infatti iniziato a girare un video di un recente live del rapper in cui si sente chiaramente l’artista milanese avere problemi con l’autotune. A quel punto sui social è scoppiata la polemica e lo stesso Federico ha dovuto fare chiarezza su Instagram. Nelle ultime ore però a dire la sua è stata anche Dora Lee Marchi, una cantante che nel 2017 è stata scartata ai casting di X Factor proprio dall’ex marito di Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE: Temptation Island parte forte e supera anche la scorsa edizione: gli ascolti della prima puntata

Con un lungo video postato sui suoi social così l’artista si è duramente scaglia contro il rapper e ha così affermato: “Dedicare la vita alla musica non è scrivere testi di m**da e andare sui palchi a cantare canzoni stonate per i ragazzini. Essere cantanti significa mettersi in gioco tutti i giorni”. Ma non è finita qui.

Proseguendo il suo attacco contro Fedez, Dora Lee Marchi ha ricordato quanto accaduto a X Factor e in merito ha aggiunto:

“Mi hai eliminata perché hai detto che ho un modo di cantare vecchio. Per te il modo di cantare moderno è essere stonati e non saper cantare? Fedez io sarò vecchia e avrò un modo di cantare vecchio, però ho sempre avuto rispetto per la musica. […] Ha mandato via gente che sapeva cantare, che ha fatto questo tutta la vita. È diventato famoso sulle spalle degli altri. Tu non hai nessun tipo di dote musicale, zero. Tu non sai cantare, è questo il problema. Ti sei permesso di tarpare le ali a persone che avevano un futuro”.

Il duro sfogo di Dora Lee Marchi non è ovviamente passato inosservato e le parole dell’ex volto di X Factor hanno in breve fatto il giro del web. Al momento tuttavia Fedez non ha ancora replicato a queste dichiarazioni e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di intervenire a riguardo.