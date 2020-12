Morgan è stato fatto fuori dalla giuria di Sanremo Giovani. A poche ore dall’inizio della puntata, è stato resto noto che il cantante non sarà presente durante la serata. Lui, insieme a Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, avrebbero dovuto giudicare i giovani concorrenti. Tuttavia l’ex giudice di X Factor non prenderà più parte all’appuntamento. Ecco quanto riportato nelle ultime ore dall’Adnkronos:

Morgan dunque non prenderà parte a Sanremo Giovani, ma la sua risposta non è assolutamente tardata. Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, il cantante si è sfogato con dei lunghi post. Il primo, in stile di poesia, recita:

“Sono qui in quel di Sanremo, dove giunto per lavoro. E non certo per vacanza, mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare! Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale? Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi. Allora me lo dica in fretta che io lo farei venire già da questa cameretta. E facciam vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà chi è la persona corretta. E quali sono i farabutti.”