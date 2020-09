1 Tra i concorrenti che hanno rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip c’è anche Morgan? Il gossip sul controverso cantante

A soli 4 giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, arrivano altre indiscrezioni in merito all’amato reality. Il programma condotto per la seconda volta di fila da Alfonso Signorini, avrebbe visto rifiutare diversi volti noti. Stavolta facciamo riferimento ad un controverso cantante del panorama musicale italiano: Morgan.

Mentre sua figlia Anna Lou Castoldi la vedremo nelle vesti di attrice nella terza stagione di Baby, papà Marco sembra avere progetti ben differenti. Oltre alla musica, Castoldi sta infatti scrivendo un libro sull’acerrimo rivale Bugo, con il quale ha dato scandalo sul palco dell’ultimo Sanremo.

Il cantante, che ha fatto molto discutere, non ha smesso di essere ospite in TV e di far parlare di sé, sotto svariati punti di vista. Questo particolare sembra aver incuriosito Alfonso Signorini che, per il suo cast, avrebbe tanto voluto arruolare nemmeno a dirlo: Morgan.

Peccato però che, stando a quanto emerso dal settimanale Oggi, l’artista avrebbe rifiutato, rinunciando addirittura ad una somma di denaro abbastanza corposa. Ma leggiamo quanto è emerso dalla rivista di gossip:

“L’irriverente Morgan è sempre più richiesto in tv, specie dalle trasmissioni del Biscione. A Cologno Monzese gira voce che il cantante abbia recentemente rifiutato una grossa somma di denaro per partecipare al Grande Fratello Vip”.

Che davvero Morgan abbia deciso di rifiutare un’offerta allettante e la possibilità di avere ulteriore visibilità e farsi conoscere sotto un’altra veste, grazie al Grande Fratello Vip? Chissà…