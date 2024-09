A Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha mandato in onda un video all’interno del quale Alfonso Signorini ha mostrato in anteprima alcune immagini della casa del Grande Fratello in costruzione. Ecco le sue parole.

La casa del Grande Fratello

Il Grande Fratello è ormai alle porte e tra una settimana esatta il primo concorrente del reality varcherà la soglia della porta rossa. Al momento conosciamo solo alcuni dei nomi di coloro che prenderanno parte al cast, come per esempio Luca Calvani, Jessica Morlacchi e Lino Giuliano di Temptation Island.

Non mancheranno neanche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e il conduttore Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo ha mandato un video messaggio a Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La conduttrice infatti ha promesso ai suoi telespettatori le immagini in anteprima della casa del GF e così è stato.

Nel video qui sotto possiamo vedere il conduttore con alle spalle l’abitazione ancora in costruzione. Promette tante sorprese e una casa del tutto nuova e molto più grande rispetto alle precedenti edizione:

“Queste sono le primissime immagini della casa che è ancora in costruzione. Caschetto obbligatorio a norma di legge, intanto godetevi questo. Però è una casa completamente nuova, enorme. Una roba che neanche Rockfeller l’aveva. Noi siamo pronti o quasi, state connessi perché ogni giorno ci saranno un sacco di novità. Restate connessi, ciao! Io torno al lavoro”.

#GrandeFratello, Alfonso Signorini ci mostra le prime immagini della nuova casa#Pomeriggio5 pic.twitter.com/LRcyWSSlkA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 9, 2024

Ricordiamo ancora una volta che la nuova edizione del Grande Fratello prenderà il via lunedì 16 settembre a partire dalle ore 21:30. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutte le news in merito anche anche l’annuncio dei vari concorrenti Vip e Nip che andranno a formare il cast nelle prossime settimane.

Tutto il web è in trepidante attesa e anche noi di Novella 2000 ci aggiungiamo a questo clima di festa che circonda il debutto di uno dei reality più amati in Italia.