Chi è Jessica Morlacchi? Età, altezza, marito, carriera e Instagram

È stata la cantante dei Gazosa e ora svolge il mestiere da solista. Parliamo di Jessica Morlacchi. Ma cosa sappiamo di lei? Ecco alcune delle tante curiosità che sappiamo: dall’età, alla malattia, al marito, alla vita privata, alla carriera, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi età e biografia

Della biografia in tanti si chiedono quando, dov’è nata e quanti anni ha Jessica Morlacchi, la cantante dei Gazosa? L’artista nasce a Roma il 17 giugno 1987, sotto il segno del Cancro. La sua età, dunque, è di 35 anni.

L’altezza della cantante dei Gazosa corrisponde a 1 metro e 63 centimetri mentre il peso corrisponde a 55 kg.

Della biografia della cantante sappiamo che fin da piccola l’artista si avvicina al mondo della musica, grazie a suo padre e a sua sorella. A sette anni Jessica inizia a prendere lezioni per suonare il basso, per poi iniziare a studiare anche canto. Da lì la Morlacchi, come vedremo, non ha più lasciato la musica.

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata di Jessica Morlacchi? La cantante purtroppo all’età di 16 anni si trova a dover fare i conti con la malattia. Inizia a soffrire di attacchi di panico, per via di una terribile depressione che la colpisce. Sono momenti bui per la cantante, che inizia a chiudersi in sé stessa e a non uscire più di casa.

Come se non bastasse Jessica deve fare i conti anche con un’altra malattia: l’agorafobia, ovvero la paura di stare in luoghi aperti. Inizia così una lunga cura, e per riuscire a vincere la sua battaglia, l’artista ci impiega ben 12 lunghi anni.

Della vita sentimentale di Jessica Morlacchi non si sa molto. Ciò che è certo, però, è che l’artista non ha un marito. Nel 2021 ha presentato il suo fidanzato di nome Davide a Oggi è un altro giorno. Ma non sappiamo se attualmente i due stanno ancora insieme. Non ha figli.

Dove seguire Jessica Morlacchi: Instagram e social

In molti si chiedono dove possono seguire Jessica Morlacchi sui social. La cantante aggiorna costantemente i fan sul suo profilo ufficiale Instagram, dove condivide istanti della sua quotidianità e della sua carriera. È possibile trovare la Morlacchi anche su Facebook.

La carriera di Jessica Morlacchi

La carriera di Jessica Morlacchi inizia in tenera età. Prima di diventare l’artista che conosciamo, a soli 11 anni, infatti, la cantante forma la band Eta Beta con alcuni amici, cambiando il nome successivamente in Gazosa.

A soli 13 anni, l’artista riesce a partecipare con il suo gruppo al Festival di Sanremo, con l’iconico pezzo Stai con me (forever). Il loro tormentone più grande, però, è www.mipiacitu, che conquista il pubblico e i vertici delle classifiche. La canzone diventa anche colonna sonora dello spot pubblicitario della Omnitel.

Poco dopo, tuttavia, Jessica decide di lasciare la band, iniziando una carriera da solista. Nel 2005, così, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Ma è solo l’anno seguente che la Morlacchi pubblica il suo primo singolo da solita, Un bacio senza fine.

The Voice of Italy

Nel 2013, invece, dopo una lunga assenza dal panorama musicale, torna in tv, partecipando a The Voice of Italy. Qui entra a far parte del team di Riccardo Cocciante, venendo eliminata durante la fase dei Live.

Ora o mai più

In seguito prende parte a Ora o mai più, dove presenta il nuovo singolo Senza ali e senza cielo. Pochi mesi fa ha inoltre rilasciato il suo nuovo pezzo, Cadillac, che anticipa il prossimo album di inediti, che sarà rilasciato prossimamente.

Nel 2019 Jessica Morlacchi diventa una concorrente ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, dove si metterà alla prova con questa nuova esperienza.

Jessica Morlacchi a Tale e Quale Show

Nel 2019 Jessica Morlacchi ha partecipato a Tale e Quale Show. A distanza di un anno la cantante è ritornata per l’amatissimo Torneo dei campioni. Ecco i concorrenti che ne fanno parte:

Tra le donne, invece troviamo:

Le esibizioni del torneo

Prima puntata (settima in totale dell’edizione 2020): Jessica Morlacchi è Marcella Bella .



(settima in totale dell’edizione 2020): è . Seconda puntata: per il secondo appuntamento la cantante ha vestito i panni di Katy Perry!

Terza puntata : Rihanna è la nuova sfida di Jessica !



: è la nuova sfida di ! FINALE: Per la Finale di Tale e Quale Show, Jessica Morlacchi è Lara Fabian!

Oggi è un altro giorno

Oramai dal 2020 fa parte del cast fisso di Oggi e un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. All’interno del format nel 2022 è stata protagonista di un episodio che ha coinvolto anche Memo Remigi, presente come lei nel cast del programma.

