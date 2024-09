A distanza di diversi mesi dall’annuncio della sua malattia Kate Middleton ha finalmente affermato di aver terminato il percorso di chemioterapia. Ecco il lungo video ufficiale.

Kate Middleton nel marzo del 2024 aveva rivelato, dopo settimane di speculazioni, di avere il cancro e di essersi sottoposta a un trattamento di chemioterapia. Dopo ben nove mesi di terapia la Duchessa è finalmente tornata sui social per esprimere la sua gioia nell’aver terminato questo ciclo, nonostante il suo percorso verso la guarigione sarà ancora lungo:

“Mentre l’estate volge al termine non posso esprimere quanto io sia sollevata nel dire di aver finalmente completato il ciclo di chemioterapia. Gli ultimi nove mesi sono stati durissimi per la mia famiglia. La vita come la conosciamo può cambiare e in un istante puoi ritrovarti su strade sconosciute”.

Qui sotto possiamo vedere il video in cui Kate Middleton si mostra insieme alla sua famiglia all’interno di un bosco. Un filmato che celebra la famiglia e addolcisce i cuori di chiunque lo stia guardando, mettendo in primo piano l’amore che provano gli uni per gli altri.

