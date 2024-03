Gossip

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Pochi giorni fa Fedez ha annunciato la chiusura definitiva di Muschio Selvaggio. In queste ore però giunge voce che a breve Luis Sal, che detiene parte delle quote del programma, potrebbe tornare proprio col celebre podcast.

L’indiscrezione su Luis Sal

Sono ormai mesi che è in corso una causa legale tra Luis Sal e Fedez. A seguito della lite che li ha coinvolti, l’influencer e il rapper sono finiti in tribunale e oggetto di discussione è stato il podcast Muschio Selvaggio. Già da circa un anno Sal, come tutti sappiamo, ha abbandonato definitivamente il progetto, pur detenendo ancora una parte delle quote del programma. Federico intanto, che in questi mesi ha continuato a pubblicare nuove puntate, solo pochi giorni fa ha annunciato la chiusura definitiva di Muschio Selvaggio, spiegando anche il perché di questa scelta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“I soldi stanno finendo, nel senso che da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente. Una parte dell’unica entrata che abbiamo, cioè le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti perché non avrebbe senso. […] Noi vorremmo portare avanti il progetto, abbiamo voglia di farlo”.

Adesso però arriva una notizia che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto rivela Selvaggia Lucarelli sui social, sembrerebbe che Luis Sal stia per tornare con un podcast, che potrebbe essere proprio Muschio Selvaggio! A seguito dell’addio di Fedez dunque l’influencer potrebbe tornare a condurre il programma, seguitissimo da migliaia di persone.

Precisiamo ovviamente che a oggi si tratta solo di indiscrezioni e al momento non sappiamo cosa accadrà. Di certo però in molti stanno sperando che il podcast venga in qualche modo salvato e in rete si sta già commentando il presunto ritorno di Sal a Muschio Selvaggio.