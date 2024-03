Gossip

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2024

Ospite a È Sempre Mezzogiorno, Simona Ventura ha rivelato i primi dettagli sul matrimonio con Giovanni Terzi: le nozze ci celebreranno il prossimo 6 luglio.

Simona Ventura si sposa

Sono ormai anni che Simona Ventura è legata sentimentalmente a Giovanni Terzi e ancora oggi i due sono legatissimi. Pochi mesi fa così è arrivata una romantica proposta di matrimonio e la coppia ha così iniziato a preparare le tanto attese nozze, che si celebreranno il prossimo 6 luglio. A breve dunque la Ventura si sposerà e solo poche ore fa sono arrivati i primi dettagli ufficiali sul grande giorno della conduttrice. Proprio ieri infatti Simona è stata ospite di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno e durante la chiacchierata con la sua collega, la presentatrice ha rivelato dove si celebrerà il matrimonio con Giovanni. Ma non solo. La Ventura ha anche annunciato che attualmente alle nozze sono previsti ben mille invitati! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ci sposeremo a Rimini, che è la nostra città del cuore, al Grand Hotel, che è il nostro luogo del cuore. Poi faremo una festa pre wedding perché abbiamo fatto una lista degli ospiti e siamo già sui mille invitati”.

Ma non è ancora finita. Simona Ventura infatti, dopo fornito i primi dettagli sul suo matrimonio con Giovanni Terzi, ha anche parlato dell’abito da sposa che indosserà per le nozze. A quel punto la conduttrice ha aggiunto: “Siccome siamo donne di spettacolo vogliamo essere spettacolari. E dunque sarà spettacolare. L’abito non sarà bianco. Certamente avremo diversi look, ma è Enzo Miccio che sta curando questa cosa”.

Tutto dunque inizia a essere pronto per il matrimonio tra Simona e Giovanni, che ricordiamo si celebrerà il prossimo 6 luglio a Rimini. Alla Ventura e a Terzi dunque facciamo i nostri più sinceri auguri, in attesa delle nozze.