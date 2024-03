Chiude Muschio Selvaggio! Fedez spiega i motivi della chiusura del podcast

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Marzo 2024

Fedez

Questa mattina Fedez, nel nuovo episodio online sul canale YouTube, ha parlato del futuro di Muschio Selvaggio dopo la chiusura.

Fedez e il futuro di Muschio Selvaggio

Nella giornata di ieri Fedez ha annunciato che il podcast Muschio Selvaggio, dopo le tre puntate ormai registrate, chiuderà per sempre. Nel video che ha pubblicato questa mattina, insieme al collega, Mr Marra è entrato più nel dettaglio rivelando cosa ne sarà in futuro del loro progetto.

“La notizia è diventata virale ed è stata spiegata male“, ha esordito il rapper nell’intro del nuovo video. Hanno spiegato che, come detto poc’anzi, non gireranno altre puntate in quanto la situazione dal punto di vista legale è in una fase di stallo:

“I soldi stanno finendo, nel senso che da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente. Una parte dell’unica entrata che abbiamo, cioè le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti perché non avrebbe senso”.

A questo punto è intervenuto Mr Marra che ha voluto ringraziare tutti coloro che li hanno sempre sostenuti guardando le puntate e rendendo Muschio Selvaggio un successo. Non resta, adesso, che attendere la decisione del giudice e Fedez ha aggiunto che sarebbe disposto a pagare la parte del podcast che non possiede:

“Noi vorremmo portare avanti il progetto, abbiamo voglia di farlo. Ci tengo a ringraziare Davide perché quando è ripartito Muschio Selvaggio ha portato il suo punto di vista. Abbiamo voglia di fare e tante idee, non abbiamo capito dall’altra parte cosa succederà. Forse ci vedremo da qualche altra parte o forse no”.

Per il momento, quindi, Muschio Selvaggio chiude ma non è detto che l’addio sia definitivo. Mr Marra e Fedez potrebbero trovare una soluzione nella disputa legale oppure creare da zero un nuovo progetto. Vedremo cosa accadrà e noi vi terremo informati mano a mano.