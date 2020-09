Chi è Myriam Catania? Età, lavoro, fidanzato, vita privata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Myriam Catania appartenente ad una famosissima famiglia: età, lavoro, carriera, le precedenti relazioni, fidanzato, figlio, biografia, vita privata, Instagram e tutti i suoi progetti.

Chi è Myriam Catania?

Nome e Cognome: Myriam Catania

Data di nascita: 12 dicembre 1979

Luogo di Nascita: Roma

Età: 40 anni

Altezza: 1,68 m

Peso: 56 kg (fonte: chiecosa.it)

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice e doppiatrice

Fidanzato: Quentin Karmmermann

Figli: Jaques

Famiglia: appartiene alla famosa famiglia di attori e doppiatori Izzo e ha una sorella di nome Giulia

Tatuaggi: una stella sul monte di Venere

Profilo Instagram: @justmyriamcat

Biografia e lavoro di Myriam Catania

Scopriamo qualcosa in più su chi è Myriam Catania, attraverso la sua biografia e il suo lavoro. Myriam è nata a Roma il 12 dicembre 1979. Ha quindi 40 anni e ne compirà 41 tra qualche mese. Sua madre è Rossella Izzo, doppiatrice e sorella gemella di Simona e sorella anche di Fiamma e Giuppy Izzo. Il padre invece è Vicenzo Catania e nella vita è ginecologo. Myriam è molto legata a lui. Inoltre ha una sorella di nome Giulia.

Come si può notare, Myriam Catania appartiene ad una delle più famose famiglie di doppiatori ed infatti ha iniziato anche a lei a lavorare come doppiatrice sin da piccola. Parlando proprio di doppiaggio, lei è una delle voci più famose. Infatti è la voce italiana di Willow in Buffy L’ammazzavampiri e quella di Rory Gilmore in Una mamma per amica. Ma ha dato anche la voce a Jessica Alba sia in Le nuove avventure di Flipper che in Dark Angel. Inoltre è spesso doppiatrice di Keira Knightley, come ad esempio nella saga di Pirati dei Caraibi. Tra l’altro nel 2015 ha ricevuto il Leggio d’oro per la miglior interpretazione femminile grazie al doppiaggio di Keira Knightley, appunto, nel film The Imitaion Game.

Ma Myriam non è solo doppiatrice, infatti ha anche una lunga carriera come attrice. Il suo esordio è avvenuto in TV nel 1985 nel film Un ponte per Terabithia. In generale in televisione ha recitato in molti film e fiction. Tra questi citiamo: Caro maestro, Una donna per amico, Le ali della vita, Carabinieri, Provaci ancora prof, Gente di mare e più di recente in È arrivata la felicità e Amore a prima vista.

Per quanto riguarda il cinema, l’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1999 con il film Amor nello specchio. Altre pellicole in cui ha recitato sono ad esempio: Liberi, Io no, Alice, Tutto l’amore del mondo e Il velo di Maya. L’ultimo suo lavoro al cinema risale al 2018 con il film Anche senza di te.

Tra i suoi progetti futuri c’è quello della regia per un progetto importante.

La vita privata e sentimentale di Myriam Catania

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Myriam Catania in molti sapranno che è stata a lungo legata all’attore (ed ex gieffino) Luca Argentero. La loro storia è durata ben 10 anni, dal 2006 al 2016. Si sposarono dopo cinque anni di fidanzamento ed erano una delle coppie famose più amate. Purtroppo la loro storia finì a causa degli impegni lavorativi di entrambi che li portarono lentamente ad allontanarsi. Nonostante questo, Myriam e Luca sono rimasti in ottimi rapporti. Lei ha detto che non sono amici, perché quando c’è stato l’amore difficilmente può diventare amicizia. Ma comunque per gli eventi importanti si sono sempre sentiti e supportati. Fu proprio Luca ad essere uno dei primi a sapere da lei della nuova relazione e successivamente della gravidanza.

Dal 2016, dopo cioè la fine della relazione con Luca Argentero, Myriam è legata al produttore francese Quentin Kammermann. I due si sono conosciuti per puro caso ad Ibiza mentre vivevano una situazione sentimentale simile, cioè uscivano da una relazione molto importante. Entrambi alla ricerca di leggerezza, si sono ritrovati ad innamorarsi. Dal loro amore, quindi, il 13 maggio 2017 è nato un figlio che hanno chiamato Jacques. In questo momento vivono a Roma.

Myriam Catania nel 2006 fu coinvolta in un grave incidente stradale mentre si trovava sul suo motorino. La causa era la rimozione di uno stop. Scontrandosi con un veicolo, Myriam cadde a terra di faccia e si dice che si fosse rifiutata di salire in ambulanza perché chiedeva di suo padre medico. Dall’incidente è poi guarita completamente, ma esso le procurò numerose fratture al viso. E si dovette sottoporre ad un intervento alla mandibola e agli zigomi, ritrovandosi con 7 viti di titanio e molti mesi a letto.

Myriam si definisce una persona dal cuore grande e che ama sorridere. Ha detto che il suo più grande difetto è essere una perfezionista. Inoltre, durante il lockdown ha usato il tempo a disposizione per diventare più meditativa.

Myriam Catania su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Myriam Catania, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che non vanta molti follower per essere un personaggio famoso. Infatti attualmente non arriva nemmeno a 5 mila seguaci. Sicuramente la sua presenza al Grande Fratello Vip porterà questo numero ad aumentare poiché si farà conoscere più a fondo. E sicuramente verrà fuori tutta la grinta appartenente alla famiglia Izzo.

Probabilmente il numero basso di follower è legato anche al suo essere poco social, infatti non ci sono molti post.

Quelli presenti, comunque, la mostrano totalmente per quello che è, tra passioni e follie e soprattutto la famiglia.

Myriam Catania al Grande Fratello Vip 5

Myriam Catania è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza lunedì 14 settembre su Canale 5. Alla conduzione troviamo di nuovo Alfonso Signorini, come anche Pupo tra gli opinionisti che vedono, invece, come novità Antonella Elia.

Ecco i concorrenti del Grande Fratello Vip 5:

Myriam Catania ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per fare un’esperienza unica. La cosa che più teme della convivenza è la possibile mancanza di rispetto e il non poter dormire da sola. Le mancherà sicuramente giocare con suo figlio. Ma all’interno della casa cercherà di portare il suo grande sorriso.

Il percorso di Myriam al GF Vip

Settimana 1: Myriam è entrata nella casa il 18 settembre 2020. Sono stati giorni un po’ altalenanti per lei. Nonostante sia sembrata molto entusiasta di questa avventura, non ha negato però di sentire la mancanza della sua famiglia e di suo figlio Jacques. I suoi compagni, comunque, l’hanno supportata.

