1 Scopriamo perché Elisabetta Gregoraci non è entrata lunedì al GF Vip 5 durante la prima puntata del reality: la showgirl farà il suo ingresso venerdì

Lunedì sera è ufficialmente partito il GF Vip 5, che quest’anno promette essere ricco di colpi di scena. Dopo l’incidente hot che ha coinvolto Patrizia De Blanck, e dopo aver assistito al ritiro di Flavia Vento dopo sole 24 ore, il web si sta concentrando anche su Elisabetta Gregoraci. Come è ben noto l’ingresso della conduttrice all’interno della casa era previsto proprio per la prima puntata del reality. Tuttavia a diretta già iniziata TvBlog ha annunciato che la showgirl non sarebbe entrata in gioco, parlando di presunto problemi familiari. Questo quanto riportato dal noto portale:

“Pare infatti che fra il gruppo di concorrenti destinati all’ingresso nella puntata di questa sera (il secondo plotone di concorrenti entrerà venerdì) non ci sarà Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore infatti sarebbe dovuta entrare questa sera ma pare che ciò non avverrà. Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta, per motivi personali, alcune voci parlano di motivi familiari, non entrerà stasera nella casa del Grande fratello. Non siamo in grado di dirvi di più al momento, nel corso della diretta certamente verranno date altre spiegazioni”.

Tuttavia durante la diretta della prima puntata Alfonso Signorini non ha commentato l’accaduto e in molti si sono chiesti perché dunque Elisabetta Gregoraci non sia entrata lunedì al GF Vip 5. Adesso a rispondere a questa domanda ci ha pensato Dagospia. Secondo il ben informato portale sembrerebbe che gli autori stessero aspettando l’esito del terzo tampone, che pare sia tardato ad arrivare. Per evitare complicazioni e per non esporre nessun concorrente ad alcun tipo di rischio, si è così deciso di far slittare l’arrivo della Gregoraci. Questo quanto si legge a riguardo:

“FLASH! SAPETE PERCHÈ ELISABETTA GREGORACI NON È ENTRATA ALLA PRIMA PUNTATA DEL ”GF VIP”? PERCHÈ STAVA ASPETTANDO L’ESITO DEL TERZO TAMPONE, NEL SUO CASO ANCOR PIU’ ”DELICATO” VISTO CHE IL SUO EX MARITO BRIATORE È STATO POSITIVO AL COVID. LA BELLA SHOWGIRL FARÀ IL SUO INGRESSO VENERDÌ INSIEME A STEFANIA ORLANDO, PAOLO BROSIO, MYRIAM CATANIA, FRANCESCA PEPE, DENIS DOSIO, FRANCESCO OPPINI, MARIA TERESA RUTA CON LA FIGLIA GUENDA. E IL NOSTRO AMATO, ADORATO, GLORIFICATO, SANIFICATO FULVIO ABBATE”.

Nessuna paura dunque. Elisabetta Gregoraci farà il suo ingresso al GF Vip 5 nel corso della seconda puntata, prevista per venerdì 18 settembre. In attesa, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando Flavia Vento ha lascato la casa.