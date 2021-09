Solo qualche settimana fa, a sorpresa, dopo un lungo amore Myriam Catania e Quentin Kimmermann annunciavano la fine della loro relazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e il pubblicitario francese, dal cui amore è nato anche un figlio, sui social avevano spiegato le cause dell’allontanamento, e proprio Quentin in merito aveva svelato:

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti Myriam e io abbiamo raggiunto, in comune accordo, che non possiamo più crescere come coppia. Le fondamenta della nostra bi-culturalità hanno reso tutto più ricco, ma anche difficile su molti livelli. La vita ha benedetto il nostro amore con un bambino fantastico e siamo entrambi onorati ed emozionati di spalleggiarlo nella manifestazione dei suoi sogni. Insieme, come una famiglia. Nel marzo 2016, Myriam, non c’erano farfalle nel mio stomaco, quelle erano aquile. Sì, tesoro, abbiamo volato in alto. Non avrei mai immaginato che l’amore avrebbe scosso i confini emotivi così intensamente. Siamo davvero grati a tutti voi per avervi dato il vostro sostegno. Vi chiediamo spazio e privacy mentre iniziamo a navigare questa nuova vita”.