Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Confermati i rumor su Myrta Merlino

Dopo i rumor delle ultime ore adesso arriva l’ufficialità: sarà Myrta Merlino a condurre la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Solo pochi giorni fa, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato che Barbara d’Urso avrebbe lasciato l’amata e fortunata trasmissione in onda su Canale 5, dopo 15 anni al timone del programma. Questo quanto si legge nella nota diramata dall’azienda:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Fin dal primo momento il pubblico e il web si sono chiesti chi avrebbe potuto prendere il posto di Barbara d’Urso, e a sorpresa sia Davide Maggio che TvBlog hanno fatto il nome di Myrta Merlino. Ieri sera così, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024, è arrivata l’ufficialità che stavamo aspettando. Pier Silvio Berlusconi ha infatti annunciato che sarà proprio la Merlino a condurre la nuova edizione di Pomeriggio Cinque, in partenza su Canale 5 a settembre. Ma non è finita qui. Come annunciato la produzione della trasmissione si sposterà da Milano a Roma.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Myrta, che di certo svolgerà un ottimo lavoro.