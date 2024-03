Cesara Buonamici verso Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino?

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Marzo 2024

Pomeriggio 5

Ci risiamo! Nuovi gossip sul futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Secondo le recenti indiscrezioni di Dagospia, la conduttrice sarà sostituita a settembre da Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino?

I vertici Mediaset per la stagione 2023/2024 hanno affidato a Myrta Merlino il ruolo di conduttrice di Pomeriggio 5, al posto di Barbara d’Urso. Una scelta che ha spiazzato i più e che secondo Dagospia potrebbe riservarci ancora dei colpi di scena. Come? Con un ennesimo “cambio della guardia” e l’arrivo di Cesara Buonamici al timone di conduzione.

Stando a quanto si apprende dalla rubrica Dagoreport, infatti, gli ascolti portati a casa da Pomeriggio 5 in questa stagione non sembrano aver troppo convinto. E dunque, sempre stando ai rumor emersi dal sito di Roberto D’Agostino, si starebbe pensando alla sostituzione di Myrta Merlino con Cesara Buonamici. La conduttrice alcuni mesi fa ha commentato le indiscrezioni che circolavano a riguardo con una secca smentita: “Rispondo dicendo che mentre venivano pubblicati questi gossip, Pier Silvio mi mandava dei fiori“.

Adesso però Dagospia fa sapere che da settembre alla conduzione di Pomeriggio 5 potrebbe arrivare un volto del giornalismo italiano molto apprezzato come Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino. In questa stagione la giornalista è spesso ospite del programma nel ruolo di opinionista, panni che sta ricoprendo anche nella stagione giunta quasi alla conclusione dell’attuale Grande Fratello. Ma ecco il trafiletto interessato:

“Inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituire Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura”, si legge dal portale web.

Per il momento si tratta di rumor come tanti che, come spiegato nelle righe precedenti, la stessa Myrta Merlino in passato ha già scacciato via.