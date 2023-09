NEWS

Andrea Sanna | 20 Settembre 2023

Pomeriggio 5

La fake news su Myrta Merlino

Su il quotidiano Il Foglio si è parlato di Myrta Merlino, da poche settimane al timone di conduzione di Pomeriggio 5. Come si apprende sul giornale poco dopo il ritorno di Alberto Matano su Rai 1, che ha ottenuto grande riscontro dal suo affezionato pubblico, nell’azienda di Cologno Monzese si sarebbero registrati dei malumori per il calo di ascolti.

Il Foglio a riguardo ha spiegato come riportato da Dagospia: “Ci sono momenti di panico quando Myrta tocca la sua Coca Cola e si accorge che non è sufficientemente fredda. A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Morning News. Dicono che beva acqua naturale e temperatura ambiente”.

I dati di Publitalia danno invece una visione totalmente differente, andando a premiare il lavoro di Myrta Merlino: si parla di una media complessiva di 1.2 milioni di spettatori. Buon presidio sui target commerciali (da una fascia di 15-64 anni per gli uomini e donne tra i 25-54 anni). Peraltro avrebbe superato con il 22.3% La Vita in Diretta rispettivamente di 4 e 7.3 punti.

Quindi si è ribadito come la scelta della Merlino sia stata quella giusta. Di puntata in puntata vengono applicati degli aggiustamenti che possano sempre più avvicinarsi al gusto del pubblico.

Questa notizia peraltro è stata smentita da fonti interne di Cologno Monzese, che hanno commentato spiegando si tratti di una fake news: “Fantasia”. Dunque Myrta Merlino resterà al suo posto.

Per quanto riguarda invece Simona Branchetti ci sono delle novità, come si apprende da Dagospia. Non andrà assolutamente a sostituire Myrta Merlino, ma la ritroveremo al TG5, dopo l’ottimo risultato ottenuto con Morning News, che lascia invece spazio a Mattino 5.

"Fantasia", fonti da Cologno Monzese commentano così l'articolo del Foglio che annunciava l'arrivo di Simona Branchetti a #pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5. #fakenews — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 20, 2023

Myrta Merlino gode di ampia fiducia da parte di Mediaset, quindi non c’è alcun motivo per arrivare a una sostituzione in corsa.