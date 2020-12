Natale: quale piatto della tradizione sei? QUIZ

Il Natale è arrivato e con lui tutte le tradizioni relative ai cenoni e ai pranzi. Ogni anno, sul web, tornano i virali i celebri video realizzati su YouTube dalle televisioni locali di Bari Vecchia.

Un vero tripudio di pietanze, che puntualmente risalgono alla ribalta durante ogni stagione natalizia. E voi quale piatto della tradizione natalizia siete? Scopritelo facendo il nostro quiz!

Quale è la tua festività preferita? Vigilia di Natale Vigilia di Natale Natale Natale Santo Stefano Santo Stefano Capodanno Capodanno Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli: Dolce Dolce Salato Salato Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli uno di questi elementi Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei a cena con i tuoi parenti: come ti comporti di solito? Mangi senza sosta Mangi senza sosta Bevi a più non posso Bevi a più non posso Fai entrambe le cose Fai entrambe le cose Nessuna delle precedenti Nessuna delle precedenti Corretta! Sbagliata! Continua >> Ricevi un regalo che non ti piace: sei in grado di fingere? Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli una di queste bevande: Corretta! Sbagliata! Continua >> Bisogna fare un regalo a qualcuno e siete in più persone. Te: Sei la persona che se ne occupa Sei la persona che se ne occupa Fai fare tutto agli altri Fai fare tutto agli altri Collabori insieme agli altri Collabori insieme agli altri Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli: Corretta! Sbagliata! Continua >> I botti di Capodanno: cosa ne pensi? Sparo a più non posso Sparo a più non posso Odio qualsiasi sparo Odio qualsiasi sparo Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa preferisci: Carne Carne Pesce Pesce Vegetariano Vegetariano Vegano Vegano Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli uno di questi social: Corretta! Sbagliata! Continua >> Preferisci: Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa ti piace di più del Natale? Il cibo Il cibo I regali I regali La compagnia La compagnia Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli: Corretta! Sbagliata! Continua >> Capodanno, solitamente lo passi con: Amici Amici Parenti Parenti Partner Partner Se puoi, tutti e tre i precedenti Se puoi, tutti e tre i precedenti Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Che cibo della tradizione di Natale sei? Io sono %%personality%% %%description%% Ma sono anche %%personality%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK Caricamento...

