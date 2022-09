Che fine ha fatto Natalia Estrada? La showgirl compie 50 anni e racconta la sua vita oggi lontana dall’Italia

1 Natalia Estrada oggi si dedica ai cavalli

Compie proprio oggi, 3 settembre, 50 anni e ha deciso di raccontare com’è la sua vita. Stiamo parlando di Natalia Estrada, attrice e showgirl che ha avuto grandissimo successo nella telvisione italiana e nel cinema tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. La Gazzetta dello Sport l’ha raggiunta, in Colorado, per sapere cosa sta facendo oggi.

Una vita, la sua, totalmente diversa da quella che conoscevamo. Oggi, infatti, la Estrada si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti per dedicarsi ai cavalli. Insieme al compagno Drew Mischianti ha un ranch che di base si trova in Piemonte, ma ha una succursale anche a Yellowstone, in Montana. Infatti lei e il compagno sono spesso laggiù. Si chiama Ranch Academy e si occupa prevalentemente della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri. “Abbiamo un circuito interno di gare di equitazione americana”, ha raccontato Natalia.

La passione per i cavalli è nata 20 anni fa, quando si avvicinò a questi animali quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine e da quel giorno non ha mai smesso di vivere con loro.

Ma ci sono anche altre grandi soddisfazioni nella vita di Natalia Estrada, come il fatto di essere nonna da qualche anno. E la TV? Ecco se la rivedremo mai…