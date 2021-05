L'imprenditore Simone Conti a tu per tu con l'attrice spagnola Natalia Mesa Bush: è lei la prossima testimonial di VSTK, o c'è solo amicizia?

In questo periodo di emergenza sanitaria, non sono passati inosservati l’affascinante Natalia Mesa Bush, modella, showgirl e attrice spagnola, e il noto imprenditore Simone Conti. Lui è fondatore del brand VSTK e di una nota finanziaria Svizzera, e per le strade di Lugano passeggiava con Natalia sfoggiando solari sorrisi.

Tra i due era evidente un affiatamento, dovuto agli anni di amicizia che legano la showgirl e il giovane imprenditore. In pochi anni Conti si sta facendo strada nel mondo dello showbusiness, spaziando dalla finanza alla moda.

Il loro incontro ha destato tanta curiosità, a tal punto che la coppia è stata vista salire su un jet privato all’Aeroporto di Lugano-Agno, verso una meta sconosciuta per poi rientrare la mattina seguente.

L’appuntamento di Natalia e Simone è proseguito fino alla cena, presso un hotel del centro.

Natalia Mesa Bush prossima testimonial del brand di Simone Conti, oppure cliente o magari semplice amica dell’imprenditore? Il tempo e gli avvenimenti futuri ci daranno una risposta!

