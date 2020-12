2 Natalia Paragoni parla per la prima volta dopo lo strano regalo di Natale che ha fatto recapitare al fidanzato Andrea Zelletta

Il biglietto e il regalo di Natalia Paragoni sono il mistero perfetto di Natale! La fidanzata di Andrea Zelletta ha infatti fatto recapitare al suo ragazzo, che è ancora al Grande Fratello Vip, uno strano regalo. Una boccetta del suo profumo accompagnata da un bigliettino ed un messaggio criptico che non lascia presupporre niente di buono. “Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto“, ha scritto Natalia sottolineando sia le parole ‘tua ragazza’ che ‘tuo Natale’.

Lo strano pensiero ha mandato in profonda crisi l’ex tronista che, nel corso della serata, si è isolato più volte dai suoi compagni e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Molti coinquilini, da Tommaso Zorzi a Dayane Mello, hanno espresso il proprio disappunto su quanto accaduto e hanno accusato la Paragoni di essere alla ricerca di visibilità. Ma qual è il vero motivo per cui Natalia ha scelto di inviare un regalo così criptico al suo Andrea? Sul web sono apparse le prime ipotesi. Secondo qualcuno il motivo sarebbe il prolungamento del programma, per altri sarebbe legato alle recenti esternazioni di Alfonso Signorini.

Dopo tante illazioni sul suo conto, Natalia Paragoni ha deciso di rompere il silenzio sull’accaduto e ha lasciato un messaggio sulle sue stories in cui conferma di amare profondamente il suo fidanzato. “Ragazzi, vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei – ha confermato l’ex corteggiatrice – Fate andare meno la testa, grazie“. Una risposta alquanto bislacca: nessuno avrebbe di certo fatto supposizioni sul suo conto se non avesse inviato un regalo così enigmatico.

Sono in molti a chiedere un confronto diretto tra Andrea e la sua fidanzata nel corso della nuova puntata del GF Vip. Cosa c’è dietro quello che è successo? I due avranno modo di chiarirsi attraverso il programma? Siamo sicuri che questa storia non finirà qui e che nei prossimi giorni usciranno nuovi dettagli.

