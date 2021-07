Natascia dà un ultimatum ad Alessio al falò di confronto (VIDEO)

1 Gli ultimi giorni di Natascia e Alessio a Temptation Island 2021

Une delle due coppie arrivate alla fine dei 21 giorni a Temptation Island 2021 e quindi al falò di confronto finale è quella formata dal Natascia e Alessio.

Prima dell’incontro, però, lui è stato chiamato nel pinnettu per vedere un video su di lei. Natascia si trovava con il single Samuele, il quale le ha chiesto perché avesse cambiato atteggiamento negli ultimi giorni. Lei, quindi, ha iniziato a dire di non sapere cosa fare, perché comunque le fa male pensare di lasciare una persona che ama.

A parte questo, il single ha insistito sul fatto che lei non sia in grado di prendere una posizione. E Alessio si è trovaro d’accordo sulle parole del tentatore. Inoltre ha aggiunto che non avrebbe cambiato idea solo perché lei negli ultimi giorni si è allontanata dal single.

E così arriviamo al falò…