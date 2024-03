Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

Elisabetta Gregoraci

Oggi Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post per augurare buon compleanno al figlio Nathan Falco

Questa mattina Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post per fare gli auguri di compleanno al figlio Nathan Falco. Ecco il suo dolce messaggio.

Gli auguri di Elisabetta Gregoraci al figlio

Negli ultimi anni abbiamo parlato del figlio Elisabetta Gregoraci per quanto riguarda la scuola che frequenta e anche per essere uno dei CEO più giovani al mondo. Insieme alla madre, inoltre, è stato ospite alcune volte in televisione nel corso delle interviste rilasciate a Verissimo. Entrambi hanno quindi avuto modo di parlare della propria vita privata e del loro forte legame.

Spesso sui social, infatti, li abbiamo visto uno accanto all’altro compiendo gesti affettuosi. Ed è per questo che oggi, 18 marzo 2024, non potevano mancare gli auguri di buon compleanno per Nathan Falco da parte di Elisabetta.

Una foto di Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco da bambino

Su Instagram ha condiviso una serie di fotografie, come quella che potete vedere in questo articolo, e una dedica speciale che recita:

“Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te.

Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. TI AMO NATHAN”.

Madre e figlio insieme

Un augurio molto commovente per i 14 anni di Nathan Falco che è stato accolto con grande entusiasmo da molti fan. Questi, infatti, si sono uniti sotto il post alle parole di Elisabetta Gregoraci: “Lui la tua priorità, il tuo podio, il tuo piccolo grande ometto. Buon compleanno“.

Ovviamente non sono mancati gli auguri da parte dei parenti e degli amici famosi, come quelli di Simona Ventura: “Mi ricordo benissimo! Auguri al tuo principe“. Anche noi di Novella 2000 facciamo i nostri più cari auguri di buon compleanno a Nathan.