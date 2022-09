1 La retta pagata da Elisabetta Gregoraci

La scuola, piano piano, sta iniziando per tutti i bambini e i ragazzi. Poco tempo fa abbiamo visto la figlia di Ilary Blasi tornare tra i banchi. Questa volta, invece, è stato il turno di Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Oggi lui ha 12 anni e frequenta la The International School of Monaco. Vi siete mai chiesti quanto costa la retta? A rivelare le cifre, grosso modo, ci ha pensato anche il sito Funweek.

Stando a quanto si legge sul sito l’istituto accetta tutti gli studenti che soddisfano i requisiti, senza discriminazioni di sesso, razza, religione o nazionalità. La domanda d’ammissione costa 250 euro ai quali seguono 1.500 euro per l’iscrizione effettiva. Per l’iscrizione corrispondente all’entrata nel sistema scolastico dell’istituto per la prima volta, inoltre, bisogna versare 5.000 euro. Questi occorrono a migliorare i servizi e le attrezzature scolastiche.

Per i ragazzini dell’età di Nathan Falco, dai 10 ai 13 anni, la retta annuale corrisponde a 29.400 euro. I bambini più piccoli, invece, pagano 8.000 euro annuali per il Kindergarten pomeridiano fino ad arrivare ai 26.000 euro per la Secondary School (bambini tra i 7 e i 9 anni). Considerato che il figlio di Elisabetta Gregoraci frequenta la scuola già da un po’ di tempo, si stima che la retta questa volta potrebbe toccare i 31.000 euro circa.

