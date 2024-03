L’inviata de L’isola dei Famosi si chiama Alba Renai, creata con l’intelligenza artificiale (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Chi è l’inviata de L’Isola dei Famosi? Ancora non c’è alcuna conferma qui in Italia… almeno. Ma in Spagna hanno trovato una soluzione piuttosto bizzarra! Ne hanno creato una con l’intelligenza artificiale!

Isola dei Famosi, l’inviata Alba Renai creata con l’AI

Mentre in Italia a breve prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in Spagna è già in corso la stagione del reality show. E questa porta con sé una novità davvero curiosa legata alla conduttrice, che sta già facendo piuttosto discutere! Molti infatti sembrano essere decisamente contrariati. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Nel reality show, che prende il nome di Supervivientes, infatti è presente una nuova conduttrice di nome Alba Renai. Vanta oltre 4600 follower su Instagram, ha dei capelli castani, occhi scuri e ha girato il mondo. Ma c’è un problema in tutto il discorso fatto sino a questo istante! Il personaggio appena descritto che vedremo a l‘Isola dei Famosi in Spagna…. non esiste! La conduttrice non è altro che frutto infatti dell’intelligenza artificiale.

Si tratta di un’influencer virtuale e, come detto, entrerà a far parte della squadra dei conduttori del reality. Ma che ruolo avrà? A Supervivientes Alba Renai sarà la presentatrice di Supersecretos, una sorta di spin off dell’Isola dei Famosi spagnola. Sembrerebbe essere una sorta di striscia quotidiana che racconta alcuni aspetti della trasmissione.

Oltre a un fisico da modella, l’intelligenza artificiale de L’Isola dei Famosi ha anche una voce modellata da un software con i testi probabilmente scritti da una squadra di autori. Sicuramente c’è tanto da perfezionare, poiché la voce non va perfettamente in sincro con la bocca e non solo. Insomma ci sono tante cose da sistemare ancora, ma comunque sembrano essere sulla buona strada.

Il pubblico in Spagna non sembra aver apprezzato particolarmente questa idea da parte de L’Isola dei Famosi. Se alcuni si sono detti entusiasti all’idea, per la maggiore hanno avuto da ridire su questa particolare trovata. E chissà che anche l’Italia non possa replicare un giorno questa idea. Staremo a vedere.