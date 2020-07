Naya Rivera è scomparsa: l’attrice di Glee potrebbe essere morta. Il web si unisce

1 In queste ore è giunta notizia che l’attrice di Glee Naya Rivera è scomparsa e si teme che sia morta annegata in un lago. Il web nel mentre si unisce

Ancora una volta a sconvolgere il mondo è una notizia che giunge dal cast della celebre ed amata serie di Ryan Murphy Glee. Dopo le tragiche morti di Cory Monteith e Mark Salling, avvenute rispettivamente nel 2013 e nel 2018 per overdose e suicidio, adesso si teme niente che meno che per Naya Rivera. L’attrice, che come sappiamo nello show vestiva i panni di Santana Lopez, è infatti scomparsa mentre era in gita in barca con il figlio di 4 anni, Josey Dorsey. La giovane artista, come riporta Just Jared, nella giornata dell’8 luglio 2020 ha noleggiato un’imbarcazione sul Lake Piru, per trascorrere una bellissima giornata col suo bambino. Tuttavia dopo ben 3 ore Josey è stato ritrovato da solo. Ma cosa è successo dunque all’attrice? Proviamo a ricostruire l’accaduto.

Sempre stando a quanto riportato, a raccontare cosa sarebbe successo è stato lo stesso Dorsey, figlio di Naya. L’attrice si sarebbe tuffata dalla barca, ma non avrebbe più fatto ritorno. Al momento del ritrovamento il bambino si trovava per l’appunto da solo, con indosso il giubbotto di salvataggio. Ritrovata anche la borsa della Rivera, che si trovava all’interno dell’imbarcazione. La stessa macchina dell’attrice non avrebbe mai lasciato il parcheggio, segno dunque che Naya non si sia allontanata.

Tutto dunque fa presupporre che Naya Rivera sia scomparsa. Ma non solo. Si teme infatti che la star di Glee sia morta annegata a seguito di un tuffo. Già partite nel mentre le spedizione di ricerca. Squadre d’immersione, elicotteri e droni sono stati attivati per far si che l’attrice venga trovata il prima possibile. Solo poche ore prima di questa tragedia Naya si era fotografata sui social insieme a suo figlio, raccontando di essere pronta a trascorrere una bellissima giornata insieme al suo bambino.

Naturalmente fin dal primo momento il web ha commentato la notizia. Gli utenti, sconvolti da quanto accaduto, si sono letteralmente uniti per inviare tutto il loro affetto alla Rivera e tantissimi sono i messaggi di speranza. Leggiamone alcuni.