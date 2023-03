NEWS

Andrea Sanna | 25 Marzo 2023

Amici 22 verissimo

Il periodo buio di NDG

Il successo inaspettato di NDG prima di Amici 22 non è stato facile. Il giovane ex allievo della scuola, infatti, ha vissuto un periodo piuttosto particolare quando a soli 17 anni ha conquistato tutti con il singolo Panamera, arrivando a ottenere premi importanti e milioni di streaming.

Questo momento che doveva essere speciale per lui, però, si è trasformato in altro. Ecco cosa ha rivelato NDG ai microfoni di Verissimo: “Ho conosciuto la solitudine e la depressione, proprio per questa cosa di un successo inaspettato. Il contraccolpo e il sentirsi da solo e abbandonato. La mia vita non aveva vissuto un attimo di stop, fino a che poi con il Covid mi sono riavvicinato alla mia famiglia e ho capito quel che stava succedendo intorno a me. Aveva influito tanto. In quel momento volevo scomparire dall’ambiente. Non mi sono goduto un disco d’oro o milioni di streaming. Stavo male e mi era crollato il mondo addosso e vivevo un incubo. Ora ho ripreso in mano la mia vita e sono più sicuro e sono felice di aver fatto Amici e conoscere cosa mi aspetterà”.

E a proposito dell’avventura nel talent musicale di Canale 5, NDG ha raccontato ancora: “È stata un’esperienza assurda, quasi irreale. Un mondo a parte dov puoi coltivare il tuo talento e le tue passioni. È molto stimolante vivere con ragazzi che hanno un obiettivo nella vita. Spesso mi trovo davanti a persone vuole che non sanno cosa vogliono. Con loro invece è stato bellissimo vivere questa cosa. Per me che ho iniziato a fare musica a 15/16 anni ed era difficile approcciare con dei ragazzi e condividere lo stesso sogno. Questa però è la cosa bella di Amici“.

Tra le altre cose NDG ha raccontato come in realtà lui da piccolo era appassionato sì di musica, ma il suo primo amore è stato il ballo. Era fissato con Michael Jackson e, oltre a comprare i suoi dischi e studiarne i video, voleva fare hip pop:

“Poi ho partecipato a uno stage estivo, dove facevano solo classico e moderno. Dopo uno scetticismo iniziale mi sono innamorato anche di quel mondo. Alle medie volevo fare il ballerino, era quello il mio obiettivo. Poi a causa di un infortunio e dell’adolescenza ho virato. E la musica è sempre nelle mie corde”

Ha ricordato NDG a Verissimo. Poi il canto, che ancora oggi lo accompagna e spera attraverso questa passione di poter finalmente realizzare i suoi sogni dopo Amici.