Chi è NDG di Amici 22? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 18 Dicembre 2022

Chi è

Conosciuto semplicemente come Cricca, ecco tutto quello che sappiamo su Giovanni Cricca, allievo di Amici 22. Età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Giovanni Cricca

Nome e Cognome: Giovanni Cricca (soprannominato Cricca o Cricchetto)

Data di nascita: 2004

Luogo di Nascita: Riccione (Rimini)

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: aspirante cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ne ha visibili

Profilo Instagram: @cricchetto._

Giovanni Cricca età e biografia

Chi è Giovanni Cricca, studente del talent di Amici 22? Il cantante nasce a Riccione, in provincia di Rimini, nel 2004. Non abbiamo una data di nascita precisa. La sua età, quindi, è di 18 anni. Non ci sono informazioni nemmeno in merito all’altezza o al peso.

La madre e il padre sono entrambi romagnoli ma si sono conosciuti in Africa. lo ha rivelato durante un’intervista con il sito altarimini.it:

Sono cresciuto in una famiglia decisamente fuori dagli schemi, basti dire che i miei genitori sono entrambi romagnoli e si sono conosciuti in Africa, loro infatti aiutano chi ha bisogno, i più deboli, sono infatti degli operatori umanitari.

Giovanni Cricca ha rivelato che è abituato a condividere la sua casa con altre persone con, spesso, alle spalle una storia drammatica: “Questo lo considero un grandissimo dono che mi ha fatto la vita perché mi ha insegnato che ogni persona ha qualcosa di meraviglioso dentro ed ogni vita è degna di essere vissuta“.

All’età di 5 anni si trasferisce a Sydney con i genitori. Qui ha iniziato a studiare canto presso il Sydney Children’s Choir. Poi si è messo a studiare canto e piano. La passione per la musica pare l’abbia ricevuta grazie al nonno Agostino, del quale conserva il clarino.

A 8 anni Giovanni Cricca torna in Italia a Riccione: “Il trasferimento in Italia nel 2011 mi ha parecchio destabilizzato, ero un bambino abbastanza ribelle e un po’ problematico. La musica è stata la mia salvezza“.

Passiamo alla vita privata di Cricca di Amici 22…

La vita privata: Giovanni di Amici è fidanzato?

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata di Giovanni Cricca, nemmeno sotto il punto di vista sentimentale. Ad oggi, quindi, possiamo dire che non è fidanzato ma single.

Vi terremo aggiornati non appena lui stesso ne parlerà più apertamente in casetta.

Dove seguire Giovanni di Amici 22: Instagram e social

Dove seguire Giovanni Cricca sui social? Ha un profilo Spotify dove è possibile ascoltare i suoi brani.

Inoltre possiede anche un canale YouTube e uno spazio su Apple Music. Su Instagram, infine, ha alcune foto e video nei quali si esibisce.

Ma passiamo, ora, alla sua carriera…

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Giovanni Cricca prima di Amici 22, possiamo dire che nel 2021 arriva in finale ad Area Sanremo. Partecipa, poi, a DeeJay on Stage nel 2022.

Sta per uscire anche un EP dal quale è tratto il primo singolo “San Lorenzo“. Il video musicale è realizzato dal regista Michele Venturi:

San Lorenzo parla della luce che devi saper vedere anche nei momenti più bui. Eh sì, non ci crederete ma capita anche se hai 18 anni.

Area Sanremo 2021

Nel 2021 Giovanni Cricca arriva in finale ad Area Sanremo 2021. Sul suo profilo Instagram ricorda l’esperienza tramite un lungo discorso:

“Tornato ieri sera da Sanremo… ripenso a tutte le emozioni vissute in questi giorni. Abbiamo vinto Area Sanremo e abbiamo vinto una borsa di studio perché il mio è risultato tra i progetti più interessanti.

Abbiamo anche sfiorato un sogno, quello di essere presenti già quest’anno al Festival di Sanremo. La RAI in finalissima ha scelto altri 4 ragazzi, a cui faccio i miei auguri“.

Veniamo, ora, all’esperienza di Giovanni Cricca ad Amici 2022…

Giovanni Cricca ad Amici 22

L’avventura di Giovanni Cricca ad Amici 22 comincia domenica 18 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:00 circa. Le repliche si potranno recuperare sulle piattaforme streaming Mediaset Infinity e WittyTV in maniera del tutto gratuita.

Sappiamo che nel corso della prima puntata, quella in cui viene assegnato un banco, porta una cover e un brano originale. Viene apprezzato da Lorella Cuccarini e da Arisa. Sarà lui a scegliere con chi studiare.

Per il momento non ha rilasciato dichiarazioni. Vi terremo aggiornati. Ora, intanto, andiamo a vedere la classe completa di Amici 2022…

Gli allievi di Amici 22

Andiamo alla scoperta, ora, di tutti gli allievi della scuola di Amici 22 oltre a Giovanni Cricca:

Aaron

Andrea Ascanio – ELIMINATO

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Angelina Mango

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato – ELIMINATA

Gianmarco Petrelli

Isobel Kinnear

Ludovica Grimaldi – ELIMINATA

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Alla conduzione c’è come sempre Maria De Filippi. Parlando dei professori, invece, quelli di canto saranno Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa. Dalla parte del ballo, poi, vedremo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Giovanni Cricca ad Amici 22

Giovanni Cricca parte ad Amici 22 da domenica 18 settembre 2022. In base alle anticipazioni della prima puntata è stato voluto sia da Arisa, sia da Lorella Cuccarini. È stato lui a scegliere quindi con chi lavorare. Vedremo se riuscirà ad arrivare fino alla fase del Serale. Continuate a seguirci.

Cricca si esibirà durante il Capodanno in piazza. Bella soddisfazione per lui. Non è stato scelto, invece, dopo la gara che prevedeva la possibilità di lavorare con un noto produttore.

(IN AGGIORNAMENTO)