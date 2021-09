1 La Fazenda, Nego do Borel nega lo stupro

Quanto accaduto a Dayane Mello a La Fazenda 13 è diventato un vero e proprio caso mediatico, che sta facendo non poco discutere. Il concorrente Nego do Borel è stato squalificato dopo le accuse di molestie e stupro nei confronti della coinquilina. A prendere questa decisione è stato il programma, dopo le polemiche sui social da parte dei fan:

“Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality ‘A Fazenda’ che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da prendere. Oltre all’assistenza psicologica, Dayane ha sostenuto un colloquio completando gli elementi essenziali per un processo decisionale equo. Alla luce dei fatti, i direttori di Record TV hanno deciso di ritirare Nego do Borel dal concorso”.

Tornato in possesso dei social, Nego do Borel è intervenuto personalmente sulla vicenda. Il cantante ha parlato di Dayane Mello e raccontato quella che è la sua versione dei fatti. Ecco quanto si apprende da Biccy, che ne ha raccolto le dichiarazioni:

“Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa, gentile ed amichevole. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a casa mia. È perché Dayane ha dormito con me da ubriaca? Voglio chiedere per prima cosa scusa a mia mamma, mia nonna e le mie zie che sono donne. E poi volevo scusarmi con tutte le donne. Anche se non sono stato una persona cattiva in quel momento”.

Ma non solo, perché Nego ha negato lo stupro e minacciato il suicidio…